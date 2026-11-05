Por que você está falando? Suma da minha frente: jogador do Napoli humilha De Bruyne na noite da dura goleada por 4 a 0

Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, dupla do Napoli, trocaram palavras ásperas durante a pesada derrota do time italiano para o Porto (4 a 1) na noite de ontem, quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, enquanto o atacante italiano dirigiu uma ofensa ao veterano belga.

Kevin De Bruyne é considerado uma das lendas do Manchester City por uma década, mas vive um período instável no Napoli desde que se juntou ao clube em 2025. Ele voltou a ser titular na quarta-feira, na quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa contra o Porto, mas o armador belga esteve completamente apagado, a ponto de entrar em uma discussão verbal com um de seus companheiros ao final da partida.

Após perder uma oportunidade, o meia ofensivo de 35 anos expressou sua frustração e irritação dirigindo palavras ofensivas a Lorenzo Lucca.

Mas o atacante italiano não pareceu disposto a recuar e respondeu: "Por que você está falando?", antes de gritar repetidamente: "Suma da minha frente", de acordo com relatos de diversos veículos da imprensa italiana, incluindo o jornal "La Gazzetta dello Sport".

Depois de entrar como substituto minutos antes, na sequência do segundo gol do Porto marcado por Francesco Farioli, Lorenzo Lucca não gostou das declarações de seu companheiro belga, e, embora parecesse que o assunto tinha se encerrado por ali, de acordo com o vídeo que circula nas redes sociais, o jornal italiano informou que outros jogadores do Napoli intervieram para apartar o conflito e acalmar a situação.

O Napoli sofre no início de sua caminhada europeia. Enquanto a vitória sobre o Bodø/Glimt (4 a 3) parecia uma partida forte para seu trajeto na Liga dos Campeões da Europa, essa última derrota no Porto representa um grande revés. Após quatro rodadas, o time de Massimiliano Allegri ocupa a decepcionante 27ª posição na classificação, com 3 pontos de uma vitória e três derrotas.