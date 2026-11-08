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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Por que você deixou a partida do Manchester United antes do fim? Emery responde

Manchester United x Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
U. Emery
England
Espanha

O treinador espanhol explica o motivo

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Unai Emery, treinador do Aston Villa, revelou o motivo de ter deixado o estádio de Old Trafford antes do apito final do confronto de sua equipe contra o Manchester United, que terminou empatado em 4 a 4, depois que os donos da casa marcaram seu quarto gol aos 96 minutos, em uma cena que levantou questionamentos sobre a reação do técnico espanhol.

Emery falou após a partida ao canal "Sky Sports", onde foi perguntado se o que ocorreu refletia a falta de experiência de sua equipe ou a pouca idade de seus jogadores, e se esse confronto representava uma experiência com a qual eles deveriam aprender, ao que respondeu: "Não sei".

Sobre a influência do histórico e dos resultados anteriores do Aston Villa no estádio de Old Trafford, o treinador espanhol esclareceu: "Estamos seguindo o nosso caminho, e podemos ser positivos mesmo com esta derrota".

A conversa abordou sua saída do estádio antes do fim da partida, depois que ele apareceu deixando o gramado enquanto o árbitro de vídeo revisava o quarto gol do Manchester United, e Emery respondeu, estranhando a repetição das perguntas sobre o episódio: "Eles marcaram um gol aos 96 minutos!".

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E acrescentou, em resposta a uma pergunta sobre se sua atitude teria sido fruto da irritação: "Não há irritação alguma, eles marcaram aos 96 minutos, e foram acrescentados 6 minutos de acréscimo, e eu achei que a partida estava prestes a terminar".

Quando questionado se considerava o gol injusto, Emery negou, afirmando que o motivo de sua saída estava ligado ao momento em que o gol foi marcado, e disse: "Eles marcaram o gol aos 96 minutos, você estava perguntando por que eu saí antes disso, porque aos 96 minutos e 30 segundos foi o momento em que iniciamos a saída de bola".

O treinador do Aston Villa encerrou sua fala brincando sobre a dificuldade de se expressar em inglês, dizendo: "Meu inglês é muito fraco, mas isso ficou claro ou não?".

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