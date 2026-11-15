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Michèle De Bruyne, esposa do craque belga Kevin De Bruyne, revelou o desejo da família de retornar à Bélgica, em declarações que lançaram dúvidas sobre o futuro do ex-jogador do Manchester City no Napoli, depois de admitir que a vida na cidade italiana se tornou difícil para a família, a ponto de levá-la a pensar seriamente em encerrar sua experiência e voltar para casa.

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As dificuldades enfrentadas pela família De Bruyne já não estão ligadas apenas à adaptação a um novo país, mas se estenderam aos detalhes da vida cotidiana, diante da grande fama de que o jogador desfruta dentro do Napoli, e das restrições que isso impõe aos seus movimentos e aos de seus familiares. E embora seu contrato com o clube italiano ainda esteja em vigor, o retorno à Bélgica parece ser uma opção que ganha prioridade crescente dentro da família.

Em entrevista à revista belga "Nina", reproduzida pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", Michèle falou com franqueza sobre os planos futuros da família, confirmando que o regresso à terra natal passou a estar fortemente presente nas conversas do casal.

E disse: "Claro, pensamos juntos no futuro", acrescentando: "Cada vez mais dizemos um ao outro: vamos viver aqui em Limburgo".

A esposa do astro belga não deixou muito espaço para interpretações sobre seu desejo de encerrar a vida fora de seu país, após afirmar: "Quanto mais cedo pudermos voltar para cá, melhor".

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Essas declarações refletem o tamanho da saudade que a família sente da Bélgica, e seu desejo de retomar o estilo de vida ao qual estava acostumada antes da transferência para a Itália, especialmente porque a experiência no Napoli não foi tão fácil quanto ela esperava ao tomar a decisão de deixar a Inglaterra.

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A fama cerca De Bruyne em Nápoles

Michèle não se limitou a falar sobre os planos de regresso, mas revelou um dos principais motivos que tornaram a vida em Nápoles cansativa para a família, que é a ausência de privacidade por causa da enorme popularidade de que o marido desfruta.

E disse: "Kevin vive uma vida muito limitada em Nápoles, e isso não é agradável para ele", explicando que a família já não consegue realizar suas atividades diárias de forma normal dentro da cidade.

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E acrescentou: "Além disso, não conseguimos fazer nada juntos como família dentro da cidade. Esse é o outro lado da moeda, não é?".

A esposa do jogador relembrou sua experiência anterior em Manchester, apontando que a situação era completamente diferente, apesar da grande posição que De Bruyne ocupava durante seus anos no Manchester City.

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E explicou: "Na região em que morávamos, as pessoas estavam acostumadas a nos ver muito, a ponto de nossa presença já não ser algo excepcional para elas. Conseguíamos sair de casa sem que ninguém tirasse uma única foto nossa".

Mas ela ressaltou que a situação é completamente diferente na Itália, dizendo: "Já em Nápoles, isso é impossível".

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"O futebol já não é a prioridade": os filhos decidem a equação

As declarações de Michèle trouxeram um lado mais profundo, após ela ter vinculado o futuro da família à mudança de prioridades com o avanço de De Bruyne em sua carreira profissional, afirmando que realizar as ambições esportivas não significa necessariamente continuar a sacrificar a estabilidade familiar.

E disse: "Chega um momento em que o futebol já não é a prioridade. Eu conquistei tudo, e fiz tudo".

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Em seguida, levantou um questionamento que reflete a natureza do raciocínio dentro da família, diante do desejo de proporcionar uma vida mais estável a seus filhos, dizendo: "Por que virar de cabeça para baixo a vida dos seus filhos depois de tudo isso?".

Essas palavras revelam que a questão, para a família De Bruyne, ultrapassou os limites da adaptação a uma nova cidade, para passar a estar ligada ao que ela quer alcançar na próxima etapa de sua vida, especialmente porque o astro belga já havia chegado ao topo da glória futebolística com o Manchester City, e conquistado a maioria dos grandes títulos com os quais qualquer jogador sonha.

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Das glórias do Manchester City aos problemas de Nápoles

De Bruyne havia encerrado sua longa jornada com o Manchester City em 2025, após o fim de seu contrato com o clube inglês, para iniciar um novo capítulo em sua carreira com a transferência para o Napoli, que o contratou por dois anos após sua conquista do título do Campeonato Italiano.

O armador belga chegou à Itália como uma das principais contratações da competição, após se tornar um dos jogadores mais bem pagos do campeonato, em meio a grandes esperanças de que sua experiência e seu potencial contribuíssem para reforçar o poderio ofensivo da equipe.

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Esse passo veio depois de anos excepcionais no Etihad Stadium, durante os quais De Bruyne se impôs como um dos melhores meio-campistas do mundo, e foi um elemento central na hegemonia nacional e europeia do Manchester City.

Ele também foi premiado com o título de melhor jogador do ano da Associação dos Jogadores Profissionais da Inglaterra por duas vezes, deixando uma marca difícil de repetir na história do clube e da Premier League.

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Mas a aventura italiana não transcorreu conforme o esperado, já que o jogador enfrentou desafios diversos, em meio a relatos que falaram de tensões dentro do vestiário do Napoli, além de uma situação de instabilidade técnica, após ele passar a trabalhar sob o comando de seu segundo treinador em apenas dois anos.

E com o debate sobre seu futuro entrando em uma nova fase, as declarações de sua esposa abrem a porta para possibilidades de sua saída do Napoli antes do fim de seu contrato, apesar de não ter havido anúncio oficial sobre seu desejo pessoal de deixar o clube.

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E entre a ambição de continuar competindo nos gramados europeus e o desejo da família de retomar sua vida normal dentro da Bélgica, De Bruyne se vê diante de uma equação diferente desta vez; pois talvez seu futuro não seja decidido apenas pelo que ele apresenta dentro de campo, mas também pelo que a vida fora do retângulo verde impõe.