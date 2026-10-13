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O Al Ahli emite comunicado oficial para esclarecer o motivo

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O Ittihad revelou o motivo da ausência de Ahmed Al-Ghamdi, jogador da equipe, da lista de relacionados para a partida contra o Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League da Ásia Elite.

A lista do Ittihad não contou com o nome de Al-Ghamdi na partida realizada no estádio "Al-Inma", nem entre os titulares nem entre os reservas, o que gerou questionamentos sobre o motivo.

O técnico alemão Jens Wissing escalou apenas dois jogadores sauditas entre os titulares, os laterais Ahmed Al-Julaidan, pelo lado direito, e Fares Abidi, pelo lado esquerdo, contra nove estrangeiros.

O Ittihad divulgou um comunicado oficial no qual esclareceu que Wissing deixou Al-Ghamdi de fora "para gerenciamento de carga física do jogador, em razão de dores sentidas na panturrilha".

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O clube ainda destacou que o jogador saudita está cumprindo um programa de recuperação com o objetivo de participar das próximas partidas.