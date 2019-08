Por que Van de Beek pode ser a solução do Real Madrid no meio-campo

Meio-campista do Ajax está na mira do Real Madrid neste mercado da bola. Ele é a alternativa a Paul Pogba, que deve seguir no Manchester United

"Donny nog een jaar" foi o canto que se espalhou rapidamente e repetidamente ao redor da Johan Cruijff Arena no sábado.

A exibição dominante do na vitória por 5-0 sobre Emmen sugeriu que eles podem sobreviver na sem Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt, mas seus fãs deixaram claro que há uma estrela que eles não estão dispostos a deixar.

Segundos depois que Donny van de Beek colocou os campeões holandeses na liderança, a multidão sequestrou o disco clássico dos anos 1980 para implorar ao jogador de 22 anos que rejeitasse uma oferta do e ficasse em Amsterdã por mais um ano.

A abordagem do clube espanhol era de conhecimento comum, mas os torcedores tinham motivos para serem otimistas.

A imprensa holandesa diz que Van de Beek está hesitante devido à incerteza sobre o papel que ele teria no Santiago Bernabéu, enquanto os últimos relatos na dizem que o Real Madrid quer esperar até o ano que vem para contratá-lo.



(Foto: Getty Images)

Mesmo Van de Beek não tem certeza se o jogo de terça-feira pela Liga dos Campeões contra o será seu último com a camiseta do Ajax: "Eu realmente não posso te dizer", disse ele no sábado. "Eu quero clareza também".

O Real Madrid embarcou em um projeto de reconstrução que custou mais de 300 milhões de euros nesta janela de transferências. Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militão e Rodrygo foram todos comprados para ajudar na recuperação da temporada 2018/2019.

As novas contratações somam o poder de fogo, velocidade, elegância e opções defensivas que perderam quando terminaram em terceiro lugar na - 19 pontos atrás do , ​​com o menor recorde de 19 anos e o pior recorde defensivo de uma década.

Há, no entanto, uma área que eles não abordaram: o meio-campo.

O Real Madrid identificou Paul Pogba como o principal alvo da disputa, mas a incapacidade do - ou recusa - de assinar um substituto antes do fim da janela na na última quinta-feira sugere que sua perseguição chegou a um beco sem saída.

Em comparação ao vencedor da Pogba, Van de Beek pode ser uma alternativa surpresa para o time de Zinedine Zidane, mas o internacional holandês mostrou que ele pode ser uma solução adequada e muito mais barata.

Preso com o envelhecimento Luka Modric, Toni Kroos e Casemiro como seu trio no meio-campo, o Madrid precisa de uma injeção de juventude, ritmo e, especialmente, gols do centro do campo. Na temporada passada, Modric e Casemiro marcaram apenas quatro vezes em todas as competições, e Toni Kroos, cinco. Van de Beek marcou 17 gols, quatro deles na Liga dos Campeões.

O Ajax soma quatro jogos na nova campanha e Van de Beek já tem dois gols e três assistências para adicionar ao impressionante recorde que ele manteve nos últimos quatro anos.

Desde sua estréia sênior em 2015, Van de Beek progrediu de forma constante em um meio-campista perigoso capaz de perturbar as defesas mais fortes.

Juntamente com de Munique, e , o Real Madrid testemunhou a ameaça de Van de Beek, já que seus gols e assistências jogaram de forma decisiva na surpreendente viagem do Ajax às semifinais da Liga dos Campeões na última temporada.

Sempre em movimento e disponível para um passe, Van de Beek coloca sua boa técnica e passagem simples, mas eficaz para um bom uso para um lado que está sempre à procura de buracos na defesa do adversário com combinações rápidas e imaginativas.



(Foto: Getty Images)

Mantendo os olhos na situação à sua volta, Van de Beek identifica facilmente grandes espaços e pode entrar neles com tanta facilidade que é como se houvesse um terreno aberto diante dele. Se ele precisa ir longe, cair fundo para apoiar o atacante ou avançar para preencher o n º 9, ele está sempre procurando ajudar o seu lado em posições perigosas. Ele é uma ameaça direta e parece sempre aparecer no lugar certo para encontrar a rede ou montar um companheiro de equipe.

Depois de se despedir do novo herói do Barcelona, ​​De Jong, e de Lasse Schone, do , o nativo de Nijkerkerveen é a última peça do meio-campo que ajudou a eliminá-los para a dobradinha doméstica e para a final da Copa dos Campeões.

A equipe de Erik ten Hag ainda está em boa forma, apesar da perda de três jogadores importantes, mas a saída de Van de Beek pode ser demais se eles quiserem reproduzir as conquistas da última temporada.

"Todos esperamos que Donny fique por mais um ano", disse Ten Hag a repórteres. "Com seu dinamismo, visão e força na frente do gol, ele tem um papel crucial no meio-campo. Donny jogou nos holofotes dos maiores clubes da Europa".