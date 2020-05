Por que uma Ferrari quase criou um problema para Arthur - e para o Barcelona?

Para permitir que os clubes espanhóis voltassem às atividades físicas nos centros de treinamento, a determinou alguns protocolos de segurança a serem seguidos pelos clubes e pelos jogadores em meio à pandemia de coronavírus Covid-19. Porém, no segundo dia de treinos, já teve gente descumprindo as medidas.

O meia Arthur, do , chegou para as atividade desta segunda-feira (11) dirigindo uma Ferrari, enquanto na sexta-feira (8) chegou em uma Range Rover, o que não seria um problema - afinal, muitos jogadores tem mais de um carro -, se não desrespeitasse a um dos protocolos.

