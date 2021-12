Por que uma estátua de Cristiano Ronaldo está causando revolta na Índia?

Uma estátua para Cristiano Ronaldo na Índia, que a princípio seria uma homenagem, virou tema de inúmeras críticas e de debate social no país.

Isto porque, os moradores de Goa, no sul da Índia, acusam as autoridades de insensibilidade ao homenagear um jogador de Portugal, que era uma ex-colônia no estado.

A intenção do governo do estado de Goa, ex-colônia portuguesa, era "inspirar os jovens" e popularizar o futebol na região. No entanto, a homenagem se tornou tema de debate local.

Poucos dias depois de ser inaugurada, diversos manifestantes se reuniram na cidade de Calangute, local onde foi colocada a homenagem, com bandeiras pretas em forma de protesto.

Segundo a imprensa indiana, os manifestantes protestaram ao notarem que o governo local ignorou estrelas do esporte da Índia, e preferiram escolher um atleta de Portugal, país do qual Goa se tornou independente, justamente, há 60 anos.

"Erguer uma estátua de um jogador português neste ano é um sacrilégio. Há muitas pessoas que lutaram pela liberdade de Goa que foram insultadas. Condenamos isso", disse o ativista Guru Shirodkar à agência IANS.

Do outro lado, Micky Fernandes, um ex-jogador de Goa, disse que esta escolha foi "dolorosa": "Ronaldo é o melhor jogador do mundo, mas ainda devemos ter a estátua de um jogador de Goa", argumentou Fernandes.

Apesar da estátua, o atacante ainda não comentou sobre o caso, apesar de a imprensa indiana dizer que o jogador não sabia da homenagem.

Goa, estado do sul da Índia, tem mais de 1,4 milhões de habitantes, tendo o português como uma das línguas oficiais.