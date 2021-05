Por que um deputado federal quer impeachment do presidente do Inter

Bibo Nunes (PSL-RS) quer o afastamento de Alessandro Barcellos por conta de um kit de produtos do clube colorado

A tarde da terça-feira (25) foi marcada por um fato insólito no Internacional. O Deputado Federal Bibo Nunes (PSL-RS), que é torcedor do Inter, divulgou um manifesto pedindo o impeachment do presidente colorado Alessandro Barcellos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O que motivou Bibo Nunes a pedir o afastamento do presidente colorado foi o lançamento de um kit de produtos do clube. Entre estes produtos está a segunda camisa de jogo, alusiva aos 15 anos da conquista do Mundial.

Estes produtos vêm em uma embalagem que tem uma estrela vermelha como destaque que, segundo o deputado, faz referência ao Partido dos Trabalhadores (PT). No passado, o mandatário colorado foi filiado ao partido, pelo qual chegou a ser candidato a deputado estadual.

“O presidente do Inter é petista reconhecido, mas querer ressuscitar a estrela morta do PT na torcida não dá! Muita gente pensando em se licenciar de torcedor. Vergonhosa essa estrela! Não admito que o presidente do Inter faça política partidária com a estrutura do clube”, destacou o parlamentar.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

Procurado pela reportagem da Goal, o vice-presidente de marketing do Inter, Jorge Avancini, destacou que todo o material, inclusive a embalagem, foi criado pela Adidas, fornecedora de material esportivo do Inter.

“A camisa foi baseada e inspirada para homenagear os 15 anos do Mundial Fifa. Desta forma, esclarecemos que não houve nenhuma alusão ou interesse de fazer menção a um partido político brasileiro. Até pouco tempo atrás, por exemplo, estrelas já estavam estampadas em nossas camisas em alusão aos nossos maiores títulos. Todo material, inclusive a embalagem, foi criado pela Adidas, e foi aprovado pelo marketing, sem passar pela presidência”, disse o dirigente.

O presidente colorado Alessandro Barcellos estuda ingressar na justiça contra o deputado Bibo Nunes. Advogados estão analisando o caso e deverão se manifestar nos próximos dias.