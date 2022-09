Por que um atacante do Canadá tapou o símbolo da Nike em comemoração de gol?

Na última sexta-feira (23), Jonathan David, atacante da seleção canadense de futebol, protestou contra a Nike cobrindo o símbolo da empresa depois de marcar um dos gols da vitória contra o Qatar, em um amistoso.

O famoso logo da marca foi coberto em protesto por não disponibilizar um novo uniforme para a equipe na Copa do Mundo deste ano, para o qual a classificação do Canadá é histórica, já que jogou apenas no México em 1986.

Getty/Nike

O Canadá será o único país na Copa do Mundo de 2022 que terá que usar um uniforme antigo, lançado no meio do ano passado para a disputa das eliminatórias, e o motivo, embora não tenha sido divulgado oficialmente, leva a crer que a marca não acreditava na classificação da equipe. “Não gostei disso, para ser honesto”, disse o zagueiro canadense Sam Adekugbe no início deste mês de setembro .

É a primeira vez que o Canadá se qualifica para o torneio mundial de futebol desde 1986 e muitos dos jogadores sentem que tal conquista deveria ser marcada por seu fornecedor de uniformes. David está claramente entre esse grupo de atletas frustrados.

Getty Images

O atacante do Lille fez o gol contra o Qatar e elevou sua marca na seleção para 20 gols em 30 jogos. Em vez de comemorar, ele escolheu cobrir o logo da Nike em sua camisa com a mão direita.

A equipe canadense têm apenas mais duas partidas antes da estreia da Copa do Mundo contra a Bélgica, em 23 de novembro. Eles enfrentam o Uruguai na próxima terça-feira (27), antes de um encontro com o Japão poucos dias antes do torneio começar no Qatar.