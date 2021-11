Por que torcedores do Corinthians comemoram o fim da regra do gol fora de casa?

"Pode comemorar, torcedor corintiano". Se em várias ocasiões os alvinegros deixaram de ouvir essa frase após um jogo organizado pela Conmebol, nesta quinta-feira (25), mesmo sem entrar em campo, eles comemoram. Depois de cinco eliminações em torneios sul-americanos por causa do gol qualificado - também conhecido como gol fora de casa ou gol visitante -, o Timão é um dos times que mais está feliz com a extinção do critério de desempate.

Seguindo o mesmo caminho da Uefa para Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, a Conmebol anunciou, nesta quinta-feira (25), a extinção do gol fora de casa como critério de desempate em suas competições. Desde 2005, na Libertadores e na Sul-Americana, o gol qualificado era utilizado nas decisões de mata-mata.

Muito controverso e divisor de opiniões, o gol qualificado sempre teve defensores e críticos, que voltaram a se manifestar com a notícia do fim da regra. No entanto, se dentro da maioria das torcidas não existe unanimidade, isso pode não ser verdade para o Corinthians.

Pelo visto não há ninguém mais feliz com essa mudança que os corintianos 😂😂😂 — GOAL Brasil (@GoalBR) November 25, 2021

Desde o anúncio do fim do gol qualificado, grande parte dos corintianos foram às redes sociais comemorar, enquanto os rivais também lembraram que isso pode ser benéfico para o Timão. A grande questão é que, em sua história, o Corinthians foi eliminado cinco vezes por conta do gol fora de casa em competições organizadas pela Conmebol - foram quatro na Libertadores e uma na Sul-Americana.

Veja as vezes em que o Corinthians foi eliminado pelo gol fora de casa:

Libertadores

2010 - eliminado pelo Flamengo, nas oitavas de final

ida: Flamengo 1 x 0 Corinthians

volta: Corinthians 2 x 1 Flamengo

2016 - eliminado para Nacional-URU, nas oitavas de final

ida: Nacional 0 x 0 Corinthians

volta: Corinthians 2 x 2 Nacional

2018 - eliminado para o Colo-Colo-CHI, nas oitavas de final

ida: Colo-Colo 1 x 0 Corinthians

volta: Corinthians 2 x 1 Colo-Colo

Copa Sul-Americana

2017 - eliminado pelo Racing-ARG, pelas oitavas de final

ida: Corinthians 1 x 1 Racing

volta: Racing 0 x 0 Corinthians

A medida, que segundo a entidade vai trazer mais "justiça esportiva", será válida em todas as fases de mata-mata das competições da Conmebol a partir da temporada 2022.