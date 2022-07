Por que Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco, joga com uma máscara no rosto?

Jogador ficou conhecido como "Batman da Colina" por conta do adereço utilizado

"Batman da Colina", assim é conhecido Thiago Rodrigues, goleiro titular do Vasco da Gama na atual temporada. O apelido vem pelo fato do arqueiro utilizar um protetor facial preto no rosto durante as partidas.

A "máscara" nada mais é do que uma recomendação médica, utilizada pelo goleiro após um choque que sofreu, quando ainda jogava pelo CSA, em 2021, diante do Ceará, pela Copa do Brasil. Na ocasião, ele teve duas fraturas consideradas complicadas.

Thiago chocou com o atacante Mendonza quando dividia uma bola. Ele recebeu uma forte pancada do atacante do Vozão. No início, ele começou a utilizar um capacete e, em seguida, a famosa máscara, que serve para dar mais proteção ao arqueiro.

Thiago Rodrigues ficou cerca de 45 dias longe dos gramados e optou por não passar por uma operação no rosto. Hoje, mesmo com os ossos já cicatrizados e sem a necessidade de utilizar a proteção, Thiago continua com a máscara.

Quando chegou ao Vasco, no início do ano, ele conversou com o departamento médico do clube que deixou nas mãos do goleiro a decisão de seguir utilizando a máscara, como se sente mais seguro, o arqueiro preferiu seguir com ela.

O adereço, ao lado de suas boas defesas com a camisa do Vasco da Gama, ajudou na criação de um personagem, o "Batman da Colina", como é carinhosamente chamado pelos vascaínos. O adereço é personalizado e tem a cruz de malta no lado aposto da assinatura.

Aos 33 anos, Thiago Rodrigues virou titular absoluto da meta vascaína e é um jogador muito respeitado pelos torcedores. Prova disso é que, em vários momentos durante a temporada, ele foi poupado das críticas, especialmente no início do primeiro semestre. Agora. ele tem a missão, junto com todo o elenco, de recolocar o Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.