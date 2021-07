Por que as seleções de futebol não ficam hospedadas na Vila Olímpica de Tóquio?

Ao contrário da maioria dos atletas, os jogadores de futebol estão se hospedando em hotéis durante as Olimpíadas

Classificada para as quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a seleção masculina recebeu folga dos treinamentos nesta quinta-feira (29) e os jogadores brasileiros aproveitaram para visitar a Vila Olímpica. Isso mesmo, visitar, já que os times de futebol não estão hospedados junto aos demais atletas do Time Brasil.

Quem segue os jogadores da seleção olímpica que está em busca da medalha de ouro em Tóquio entre a noite de quarta e a manhã de quinta-feira, no fuso horário de Brasília, pôde ver diversas fotos dos atletas com competidores brasileiros de outros esportes. Isso porque, aproveitando um dia em que o treinamento foi cancelado, a seleção aproveitou para fazer uma visita na instalação brasileira nas Olimpíadas e conhecer o clima da famosa Vila Olímpica.

Além dos atletas, o treinador André Jardine e membros da comissão técnica também passaram a quinta-feira, no fuso horário de Tóquio, na Vila Olímpica, tietando e sendo tietados por outros esportistas da delegação brasileira.

O "passeio" permitiu que a equipe do futebol entrasse em contato com o clima olímpico, já que não fica hospedada junto com os outros atletas, mas sim em um hotel fora da Vila Olímpica - a seleção feminina e a equipe de Judô também não estão no prédio brasileiro.

Por que as seleções não ficam na Vila Olímpica?

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A disputa do futebol, diferente da maioria das modalidades olímpicas, não acontece somente na cidade sede dos jogos. Assim, nos jogos da primeira fase, a seleção masculina fez dois jogos em Yokohama, enquanto a feminina teve três partidas em Saitama, no Estádio de Miyagi. A terceira partida dos homens aconteceu em também em Saitama, e ainda proporcionou um encontro entre os dois elencos em um hotel.

Por conta do deslocamento, então, é comum que os times de futebol não fiquem hospedados na Vila Olímpica junto com o restante dos atletas. Ao invés disso, ficam em hotéis nas proximidades dos estádios em que vão jogar.

O que é a Vila Olímpica?

Quer conhecer um pouco da Vila Olímpica de Tóquio? A nossa #SeleçãoOlímpica esteve lá e a gente mostra agora para vocês como é a casa dos atletas no Japão. Confere aí! 🏅🇧🇷 pic.twitter.com/75jHzA1Dq7 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 29, 2021

Fora os esportes, uma das grandes expectativas para os Jogos Olímpicos, principalmente para os atletas, é a Vila Olímpica. O complexo onde os atletas de todas as delegações do mundo ficam hospedadas - salvo as exceções, como o futebol.

Além dos prédios de cada país, destinados à hospedagem dos atletas dos comitês, a Vila possui um local de integração, com lojas, salão de beleza, refeitório, bancos, lavanderias e outros serviços.

Para os Jogos de Tóquio, a expectativa era de receber 11 mil atletas, que, por conta da pandemia, estão mais privados das integrações comuns em outras edições das Olimpíadas.