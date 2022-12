Por que Scaloni não escala Dybala na Argentina durante a Copa do Mundo?

O treinador afirmou que a ausência se trata de uma decisão técnica; até o momento, o atacante da Roma não entrou em campo

Juan Foyth, Ángel Correa e Paulo Dybala são os únicos três jogadores de linha da seleção argentina na Copa do Mundo do Qatar que não tiveram um minuto de jogo nos quatro primeiros jogos da seleção no Mundial (Arábia Saudita, México, Polônia e Austrália).

A princípio, as ausências de Foyth e Correa são mais naturais. O defesa-central do Villarreal entrou pela janela na lista de convocados, e conta com vários companheiros de altíssimo nível, com destaque para Otamendi, Lisandro Martínez e Cuti Romero. O quarto nessa posição é Germán Pezzella, que esteve perto de ser titular na partida contra a Polônia.

O atacante do Atlético de Madrid, por sua vez, foi uma peça sobressalente antes da perda do outro Correa, Joaquín. Embora a opção dele aparecer contra a Austrália fosse grande. Neste contexto está Dybala, o nome mais pesado de quem ainda não conseguiu estrear no Mundial.

"É uma decisão técnica. Imagino que deve ser bom do ponto de vista de que a Argentina venceu.", afirmou Scaloni antes da vitória sobre a Polônia nas oitavas de final.

Dybala chegou ao Mundial sem estar apto totalmente. Uma lesão na coxa, sofrida no duelo contra o Lecce, em 9 de outubro, o deixou de fora por pouco menos de um mês. Ele jogou 21 minutos no dia 13 de novembro, contra o Torino.

Na Roma, sob o comando de Mourinho, disputou nove jogos (oito como titular), com uma média de 67 minutos por jogo e marcou sete gols. A GOAL apurou que no início do Mundial a comissão técnica acreditava que o atacante estava um ritmo abaixo do que era necessário para o torneio. Mas, depois de alguns dias, o jogador o alcançou. Hoje está impecável e preparado (se não estivesse, Scaloni provavelmente o teria cortado da seleção por não estar em condições físicas, como já fez com Nico González e Joaquín Correa).

Quando Scaloni se refere à questão "técnica", parece escorregar do posicionamento da comissão técnica: a posição na qual Dybala, de 29 anos, mais se encaixaria é o lugar que hoje ocupa Lionel Messi. É claro: o argentino jogará todos os minutos da Argentina, a menos que solicite a troca por lesão.

Dybala não teve um ciclo simples na era Scaloni.Foi convocado para a Copa América 2019, onde participou, embora só tenha começado na partida contra o Chile, onde marcou um gol.A partida contra a Itália, na final, marcou na vitória por 3 a 0.

Após a lesão, quem começou a se posicionar foi Julián Álvarez, que não demorou a assumir a titularidade. Com a possibilidade dele jogar no lugar de Messi descartada, Dybala fica sem opções para ser uma espécie de centroavante com Lautaro e o agora atacante do Manchester City acima dele.

A comissão técnica da Seleção Argentina não o considera para jogar na ala, no que seria no lugar de Ángel Di María. Por características, Dybala seria um jogador muito mais posicional.

Dybala não encontra lugar na equipe. Enquanto a Seleção Argentina avança, poucos se lembrarão de sua ausência. Para já, o seu papel está mais centrado na exigência nos treinos e na vertente de grupo, uma das que mais interessa à comissão técnica.