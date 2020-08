Por que São Paulo x Athletico não vai ter transmissão de televisão?

Jogo adiantado da 11ª rodada do Brasileirão, Tricolor e Rubro-negro se enfrentam no Morumbi nesta quarta-feira, 26 de agosto

Na noite desta quarta-feira, 26 de agosto, às 19h (de Brasília) o recebe o -PR em jogo adiantado da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma peculiaridade da partida é que poucas pessoas poderão ver o jogo ao vivo, já que o Morumbi não receberá torcedores e não haverá transmissão na TV.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Aqui na Goal, você pode acompanhar lance a lance da partida no nosso Tempo Real.

Mais times

Por que São Paulo x Athletico não terá transmissão de televisão?

Os times tem contratos com emissoras diferentes. São Paulo e Athletico até tem acordo com a Globo para TV aberta, porém, o horário do jogo (19h) não é um horário que a TV aberta costuma transmistir os jogos. Além disso, outro jogo para São Paulo já havia sido escolhido: x , às 21h30.

Mais artigos abaixo

Na TV fechada, o Tricolor tem contrato com o Grupo Globo, enquanto que o Rubro-negro tem contrato com a Turner. Ou seja, nem Sportv nem TNT poderiam transmitir a partida. Mesmo com a "MP do Flamengo", o Sportv já havia anunciado que não transmitiria os jogos dos times que não tem contrato com a emissora carioca.

A última opção seria pelo Pay-per-view, no Premiere, que também pertence ao Grupo Globo. Porém, o Athletico também não tem contrato para que seus jogos sejam transmitidos por esta plataforma. O time do Morumbi tem acordo para a transmissão de jogos no Premiere.

São Paulo x Athletico terá transmissão do YouTube?

O São Paulo até poderia se utilizar da Medida Provisória para transmistir a partida em seu canal do YouTube, mas o clube não o fará. Haverá transmissão em áudio no canal oficial do clube no YouTube, a SPFCtv, como já anunciado pelo clube.