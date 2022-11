Por que Saka, Belligham e outros jogadores estão de meias cortadas na Copa do Mundo?

Prática de cortar a parte de trás dos meiões tem sido adotada por vários jogadores ao redor do mundo

Quem acompanha os jogos de futebol há algum tempo ou que começou a ver nesta Copa do Mundo pode ter reparado que tem se tornado comum jogadores dos times usarem o meião com furos ou cortes na parte posterior. Na goleada da Inglaterra sobre o Irã, isso ficou bem evidente nos jovens Bukayo Saka e Jude Bellingham.

Muitas pessoas acreditam que isso seria o resultado do jogo físico, das disputas e dos carrinhos, mas, na verdade, é algo feito pelos próprios atletas antes de entrarem em campo.

O ato de cortar ou fazer furos na parte de trás dos meiões serve para aliviar a pressão do tecido elástico nos músculos da região da panturrilha. Dessa forma, acredita-se que isso previna lesões em uma região altamente exigida no futebol.

Os meiões cortados têm menos contato com a pele e os músculos, por isso, o atleta que usa pode ficar mais confortável. Além disso, a circulação sanguínea é facilitada e a pele ganha um respiro importante.

A prática não é exclusividade de jogadores europeus. Atletas como Neymar e vários boleiros do Brasileirão também adotam a medida, que deve se tornar ainda mais comum após a final da Copa do Mundo do Qatar.