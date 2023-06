Por que Romelu Lukaku é reserva no ataque da Inter de Milão

Simone Inzaghi deixou o belga no banco para começar o jogo da final com Dezeko no ataque

A Internazionale de Milão já está escalada para a final da Liga dos Campeões. E, apesar de ter sido comum ao longo da competição, um fator chamou atenção de alguns torcedores: Romelu Lukaku está no banco. Onana; Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Brozovic; Dzeko e Lautaro Martínez. Foi assim que Simone Inzaghi escalou seu time para enfrentar o Manchester City, neste sábado (10), na final da Champions League, se dando o luxo de deixar um grande jogador no banco de reservas. Romelu Lukaku, autor de 14 gols na temporada, não estará em campo no apito inicial. Mas, apesar de estranho um jogador do naipe do belga no banco, isso tem sido comum na Champions - e tem uma explicação. Ao longo da atual temporada, Lukaku sofreu com uma série de lesões que atrapalharam sua sequência de jogos e, nisso, quem aproveitou - e bem - a chance foi Edin Dzeko. Contratado em 2021, o bósnio se destacou quando precisou entrar em campo, e acabou beliscando a vaga de titular, que vem se mantendo mesmo com seu companheiro recuperado e jogando em alto nível.