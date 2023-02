Por que Rodrygo desfalca o Real Madrid contra o Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol?

O brasileiro sentiu uma lesão ainda na partida contra o Liverpool, pela Champions League

O Real Madrid segue sua preparação para voltar a disputar La Liga. A equipe merengue precisa correr atrás dos pontos desperdiçados nos jogos pós-Copa para seguir na briga pela primeira posição com o Barcelona. Neste sábado (25), o Real recebe o Atlético de Madrid, pelo clássico espanhol.

Porém, para a partida, o técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com uma de suas principais peças para o ataque. Segundo um comunicado do clube, o brasileiro Rodrygo sofreu uma lesão no músculo piramidal esquerdo e está fora da partida.

“Após os exames realizados hoje no nosso jogador Rodrygo pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo piramidal esquerdo. Pendente de evolução”, disse o clube.

Rodrygo sofreu um desconforto no segundo tempo da partida contra o Liverpool, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira, em Anfield. Embora o clube não tenha divulgado um prazo para a volta do jogador, a GOAL apurou que o brasileiro deve ficar afastado por cerca de 10 dias.

Diante disso, o brasileiro pode ficar de fora ainda da disputa da semifinal da Copa do Rey, na próxima quinta-feira, dia 2 de março, contra o Barcelona.