Por que Robert Lewandowski desfalca o Bayern contra o PSG na Liga dos Campeões?

Lesionado, o polonês melhor do mundo perderá o jogo de volta das quartas de final da Champions League nesta terça-feira (13)

Robert Lewandowski é o atual melhor do mundo da Fifa e, claro, sua ausência em campo é muito sentida. Principal arma ofensiva do Bayern de Munique, o atacante assistirá de fora ao confronto de seu time contra o PSG nesta terça-feira (13), válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Assim como no jogo de ida, quando o PSG venceu por 3 a 2 na Allianz Arena, Lewandowski não estará disponível para Hans-Dieter Flick por lesão sofrida ainda na Data Fifa em uma partida da Polônia. Para o lugar do camisa 9, o treinador dos bávaros deve mais uma vez optar por Eric Choupo-Moting, que fez um dos gols na derrota no primeiro jogo.

Qual é a lesão de Lewandowski?

O Bayern de Munique confirmou, ainda no fim do mês de março, que o polonês sofreu uma torção nos ligamentos do joelho esquerdo. A previsão é que Lewandowski fique um total de quatro semanas fora e volte apenas no duelo contra o Mainz no dia 24 de abril, pela 31ª rodada da Bundesliga.

Caso o Bayern derrube o PSG e se classifique para a semifinal da Liga dos Campeões, Lewandowski deve ter condições atuar no jogo de ida, marcado para os dias 27 ou 28 de abril.

PSG e Bayern de Munique se enfretam nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes. Aqui na Goal, você poderá acompanhar o duelo decisivo em tempo real clicando aqui.

Para se classificar, o Bayern precisa de uma vitória por dois gols ou mais de diferença na casa do adversário. Vitória alemã por 3 a 2 leva a decisão para a prorrogação.