Por que Reus está afastado do Borussia Dortmund por tempo indeterminado?

Marco Reus sempre foi considerado um bom jogador, mas as lesões sempre atrapalharam o desenvolvimento de sua carreira. Longe dos gramados desde fevereiro, o anunciou nesta quinta-feira, 30, que o atacante não tem previsão de voltar a jogar.

Quer ver futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Ainda antes da paralisação do futebol pela pandemia da Covid-19, Reus sofreu uma tendinite nos músculos adutores, que estavam previamente lesionados. Segundo o anúncio do BVB, o atacante trabalhou forte nos últimos meses para se recuperar, mas sem sucesso. O Borussia ainda afirmou que o jogador está fora por tempo indeterminado.

Marco Reus has worked intensively over the past months yet still struggles with an adductor injury from last February and will be out indefinitely.



Get well soon, Captain 💛 pic.twitter.com/PCBg4zBA1c