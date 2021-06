Por que renovação de Raphael Veiga é importante para o Palmeiras

O meia-atacante possui números marcantes pelo clube, além dos títulos conquistados

O Palmeiras anunciou a renovação de contrato do meia Raphael Veiga, com vínculo firmado agora até o final de 2024. O jogador, que chegou ao clube em 2019, recentemente marcou um dos gols da vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, pelo Brasileirão 2021, e comemorou a novidade.

“Estou muito feliz pela renovação, uma valorização graças ao ano que fizemos juntos. Uma história que começou, no meu caso, desde muito cedo. Estar podendo vivenciar isso é muito importante”, disse através de vídeo divulgado pela TV Palmeiras. Embora recentemente tenha sido questionado em meio também à ascensão de Gustavo Scarpa como principal opção criativa para o time, a renovação de Veiga é uma boa notícia para o torcedor palmeirense.

Além da identificação de Veiga com o clube, o meia de 26 anos recentemente entrou para a lista dos dez maiores artilheiros do Palmeiras neste Século XXI, com 32 gols e sua importância também pode ser atestada na artilharia história do Allianz Parque: com 17 gols na casa palmeirense, Raphael Veiga está perto de superar os 19 de Borja para entrar no Top 3 dos maiores goleadores do estádio – Dudu e Willian, com respectivamente 33 e 26 gols ocupam as primeiras posições.

Mas a importância de Veiga neste atual Palmeiras passou a ser incontestável especialmente a partir da chegada do português Abel Ferreira, em 2020, à área técnica palestrina. O jogador viu seu nível, que até então lhe rendia críticas por parte da torcida, crescer junto com o do time que conquistou a Libertadores e Copa do Brasil.

Além disso, se considerarmos todos os jogos disputados a partir de janeiro de 2021, Veiga é o artilheiro do time com os mesmos 10 gols marcados por Rony. Além disso, só não criou mais oportunidades de gols do que Gustavo Scarpa no mesmo período (36 em 36 jogos vs 65 em 43 jogos do Scarpa). Ou seja: seja pelo que faz em campo, quanto pela possibilidade de manter o elenco com boas opções, a renovação de Veiga é uma boa notícia para o Palmeiras.

"Quando a gente começa a ganhar campeonatos, a cobrança aumenta. Daqui pra frente o que eu quero mais é poder continuar ajudando o Palmeiras para conseguir títulos, fazer gols, bons jogos", completou Veiga.