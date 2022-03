Por que Raphinha e Gabriel Magalhães foram cortados da seleção brasileira?

Às vésperas das apresentações dos jogadores à seleção brasileira, a lista de Tite precisou sofrer algumas alterações de última hora. Neste domingo (20), a CBF anunciou o corte do zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, e do atacante Raphninha, do Leeds, além da convocação de Felipe, defensor do Atlético de Madrid, para a próxima rodada dupla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Caras frequentes nas últimas convocações de Tite, Raphinha e Gabriel Magalhães foram cortados do grupo que estará à disposição para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 24 e 29 de março. O defensor e o atacante tiveram os cortes anunciados neste domingo, cada um por uma razão diferente.

Por que Raphinha e Gabriel Magalhães foram desconvocados?

Reprodução/Twitter Arsenal

O corte de Raphinha já era esperado desde que na sexta-feira (18) o Leeds, clube em que o atacante atua, divulgou que ele havia testado positivo para Covid-19. A CBF ainda esperou um novo exame, mas um novo positivo resultou na desconvocação do camisa 19.

Enquanto isso, o motivo de Gabriel Magalhães vai no sentido oposto ao do atacante. O defensor pediu a Tite e Juninho Paulista liberação da seleção por estar na expectativa do nascimento da primeira filha, Maya, que está previsto para os próximos dias. O pedido do zagueiro foi acatado pela comissão técnica.

A vaga deixada por Gabriel Magalhães será preenchida pelo zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, convocado de última hora neste domingo (20), voltando ao grupo depois do corte por lesão durante a Copa América do ano passado. Para o lugar de Raphinha, Tite não convocou um substituto, pelo menos não por enquanto.

Todos os jogadores devem se apresentar a partir deste segunda-feira (21), dia em que está marcado o primeiro treino do grupo na Granja Comary.