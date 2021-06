Por que Rafa Benítez ser técnico do Everton é um marco na história de Liverpool?

Espanhol passou seis anos de sua carreira com treinador em Anfield e agora comandará um dos maiores rivais dos Reds

Após perder o italiano Carlo Ancelotti para o Real Madrid, o Everton foi ao mercado de treinadores e acertou a contratação de Rafa Benítez, espanhol de 61 anos. No entanto, antes mesmo do acerto, a negociação era vista com maus olhos pelos torcedores do Toffees, já que o técnico tem uma ligação muito forte com o maior rival da equipe, o Liverpool.

Benítez dirigiu os Reds por seis anos, entre 2004 e 2010, conquistando o título da Liga dos Campeões de 2005. Até investigações de supostas ameaças ao treinador por conta do acerto estão sendo investigadas pela polícia local. Uma faixa foi colocada na frente da casa do espanhol com os dizeres: "Sabemos onde você mora. Não assine".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

To do this to someone’s family, outside the family home, is an absolute disgrace.



A step too far completely. We’re better than this as a fanbase 🔵 pic.twitter.com/Z7Wrcr7T8i — The Bobble (@ElMuchachoEFC) June 28, 2021

Será apenas a segunda vez na história que um treinador trabalhará nos dois rivais de Merseyside. Antes de Benítez, apenas William Edward Barclay tinha esta honra e isso já faz mais de 100 anos. Barclay foi o primeiro treinador da história dos dois clubes, trabalhando no Everton entre 1888 e 1889 e no Liverpool entre 1892 e 1896.

É um erro resumir a passagem de Benitez no Liverpool apenas pelos títulos conquistados ou pelos números de jogos em Anfield. O espanhol representou muito o pensamento do torcedor do Liverpool em um momento histórico adverso, principalmente se posicionando contra Tom Hicks e George Gillet na venda do clube em 2010 a empresa americana New England Sports Ventures (hoje Fenway Sports Group).

"Durante cinco anos fui treinador de futebol no Liverpool. No início do meu sexto ano, estava claro que me tornara algo totalmente diferente. De repente, eu era gerente de um banco", escreveu Benítez em seu livro "Champions League Dreams".

"Decisões estavam sendo tomadas para apaziguar os bancos, não os torcedores. Tentar trabalhar no mercado de transferências naquele verão [2009] era quase impossível. O dinheiro que queríamos usar para levar o Liverpool a outro nível tinha acabado. O Liverpool, porém, não era mais um clube de futebol. Era um negócio", completou.

Benítez deixou o Liverpool ao fim da temporada 2009/10, quando o Liverpool terminou a Premier League em sétimo. Desde então, rodou a Inglaterra e o mundo, mas nunca assumindo um time com tamanha rivalidade com os Reds - o mais perto disso foi o Chelsea, mas a passagem por Stamford Bridge foi curta. Seu último trabalho foi no futebol chinês, onde comandou o Dalian entre 2019 e janeiro deste ano.

No entanto, mesmo fora do clube, o espanhol era convidado e ia aos eventos do clube com frequência. O que é preciso ser entendido, por torcedores dos dois lados da rivalidade é que o passado é passado e o que ficou na história não se apaga. Rafa Benítez seguirá lembrando pelas conquistas e postura como treinador do Liverpool e fará de tudo para escrever capítulo vencedores com o Everton.

Torcedores de São Paulo e Corinthians se lembrarão de Benítez por duas vitórias históricas. Em 2005, Benítez viu o Liverpool sucumbir diante do São Paulo no Mundial de Clubes. A temida defesa dos Reds, que não sofria gols há mais de mil minutos, foi vazada por Mineiro e nenhum jogador conseguiu superar Rogério Ceni em uma de suas mais lembradas atuações pelo Tricolor. Anos depois, voltou a encontrar um time brasileiro. Desta vez no comando do Chelsea, foi vencido pelo Corinthians de Tite pelo mesmo placar: 1 a 0. Paolo Guerrero marcou para o Alvinegro.

Para Farhad Moshiri, maior acionista do Everton, a contratação de Benítez significa colocar os Toffees na briga pelas primeiras colocações da Premier League. Em momento algum no entato, a relação com o ex-clube foi abordada.

"Rafa nos impressionou muito com seu conhecimento e experiência, mas, acima de tudo, com a paixão e fome que demonstrou em ingressar no nosso clube. Estamos o nomeando porque acreditamos que ele vai trazer sucesso para o nosso clube e para os evertonianos. Para simplificar - precisamos competir na ponta de cima da liga e ganhar troféus. Rafa comprovou seR um vencedor com grande experiência internacional e nós garantimos o melhor homem para atingir nossos objetivos".

Ao site oficial do clube, Benítez deu suas primeiras declarações no novo emprego e, como um profissional do futebol, deixou sua ligação com o Liverpool de lado para tentar aos poucos conquistar o torcedor do Everton.

"Estou muito feliz por assinar com o Everton. Ao longo deste processo, fiquei muito impressionado com a ambição demonstrada pelos representantes do clube e o desejo de trazer sucesso a esta equipe histórica. Estou determinado a desempenhar um grande papel em ajudar este grande clube a alcançar suas ambições".

Como treinador do Everton, deve estrear oficialmente apenas em 14 de agosto de 2021, quando começa a Premier League. No entanto, ​Benítez já escreve, mais uma vez, seu nome na história do futebol.