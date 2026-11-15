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Muhammad Sharaf Eldeen
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Por que preferi a Alemanha ao Marrocos? Wael Mahya explica sua decisão pela primeira vez

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Wael Mouhia, promissor jogador do Borussia Mönchengladbach, revelou o papel decisivo que Jürgen Klopp, treinador da seleção da Alemanha, teve em sua aceitação do convite para se juntar à Mannschaft em vez de Marrocos, país de suas origens familiares.

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Em declarações ao jornal alemão "Bild", Mahia, de 17 anos, afirmou que a Federação Marroquina não escondeu seu desejo de contar com seus serviços, destacando que as origens marroquinas de seus pais fazem do país parte de sua família, e que ele nutre por ele um grande respeito.

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O jogador declarou: "Marrocos não escondeu seu interesse em me ter, afinal meus pais são de lá, e por isso esse país é parte da minha família, e tenho grande respeito por ele".

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E complementou: "Mas a maneira como Jürgen Klopp falou comigo fez com que eu não precisasse pensar duas vezes para aceitar esse convite".

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Mahia acrescentou: "Ele me convenceu com o que disse, e percebi de imediato que é uma pessoa fantástica. Estou ansioso para passar o próximo período ao lado dele dentro de campo, e estou convicto de que ele também vai me ajudar a evoluir".

As declarações de Mahia vieram para esclarecer o impacto das conversas que Klopp teve com ele durante o período recente, depois que o treinador alemão decidiu convocá-lo para a seleção pela primeira vez, visando aos confrontos contra Sérvia e Holanda pela Liga das Nações da Europa durante a atual data Fifa.

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Mahia possui as nacionalidades alemã e marroquina, pois nasceu e cresceu na Alemanha, enquanto as origens de seus pais remontam ao Marrocos, o que o tornou alvo de interesse das federações alemã e marroquina durante o período recente, antes de se inclinar a aceitar o convite da Alemanha após sua conversa com Klopp.

O jogador é considerado um dos talentos mais promissores em ascensão no Campeonato Alemão, atuando nas fileiras do Borussia Mönchengladbach, e conseguiu inscrever seu nome na história do clube ao se tornar o jogador mais novo a atuar com sua camisa.

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Mahia também passou a ser o artilheiro mais novo da história do Mönchengladbach, ao marcar contra o Bayern de Munique na temporada passada.

Ele seguiu chamando a atenção durante a temporada 2026-2027, marcando dois gols e dando uma assistência nas primeiras 8 partidas do Campeonato Alemão, o que o ajudou a atrair o interesse de Klopp e a conquistar sua primeira oportunidade com a seleção principal, apesar da pouca idade.

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Mahia havia representado as seleções da Alemanha das diferentes categorias de base, até a seleção sub-21, antes de ser convocado para a seleção principal.

Mas ele não entrou na lista para a partida contra a Sérvia, na qual a Alemanha venceu por 3 a 1, depois que Klopp o levou a Belgrado para conhecê-lo de perto e inseri-lo no clima da seleção, sem lhe dar a oportunidade de atuar até o momento.

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A seleção alemã se prepara atualmente para enfrentar a Holanda, amanhã, segunda-feira, em Berlim, duelo que será decisivo para o destino da Mannschaft na Liga das Nações da Europa, diante da disputa com a Grécia pela segunda vaga de classificação do grupo às quartas de final, depois que a Holanda garantiu em grande parte a primeira vaga.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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