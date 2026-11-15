Compartilhar Siga GOAL no Google

Wael Mouhia, promissor jogador do Borussia Mönchengladbach, revelou o papel decisivo que Jürgen Klopp, treinador da seleção da Alemanha, teve em sua aceitação do convite para se juntar à Mannschaft em vez de Marrocos, país de suas origens familiares.

Publicidade

Em declarações ao jornal alemão "Bild", Mahia, de 17 anos, afirmou que a Federação Marroquina não escondeu seu desejo de contar com seus serviços, destacando que as origens marroquinas de seus pais fazem do país parte de sua família, e que ele nutre por ele um grande respeito.

Leia também

A demissão de Hossam Hassan não é a surpresa: mas sim sua contratação

Zidane se irrita ao ser questionado sobre Mbappé: bobagem!

O jogador declarou: "Marrocos não escondeu seu interesse em me ter, afinal meus pais são de lá, e por isso esse país é parte da minha família, e tenho grande respeito por ele".

Publicidade Publicidade

E complementou: "Mas a maneira como Jürgen Klopp falou comigo fez com que eu não precisasse pensar duas vezes para aceitar esse convite".

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Mahia acrescentou: "Ele me convenceu com o que disse, e percebi de imediato que é uma pessoa fantástica. Estou ansioso para passar o próximo período ao lado dele dentro de campo, e estou convicto de que ele também vai me ajudar a evoluir".

As declarações de Mahia vieram para esclarecer o impacto das conversas que Klopp teve com ele durante o período recente, depois que o treinador alemão decidiu convocá-lo para a seleção pela primeira vez, visando aos confrontos contra Sérvia e Holanda pela Liga das Nações da Europa durante a atual data Fifa.

Publicidade

Mahia possui as nacionalidades alemã e marroquina, pois nasceu e cresceu na Alemanha, enquanto as origens de seus pais remontam ao Marrocos, o que o tornou alvo de interesse das federações alemã e marroquina durante o período recente, antes de se inclinar a aceitar o convite da Alemanha após sua conversa com Klopp.

O jogador é considerado um dos talentos mais promissores em ascensão no Campeonato Alemão, atuando nas fileiras do Borussia Mönchengladbach, e conseguiu inscrever seu nome na história do clube ao se tornar o jogador mais novo a atuar com sua camisa.

Publicidade

Mahia também passou a ser o artilheiro mais novo da história do Mönchengladbach, ao marcar contra o Bayern de Munique na temporada passada.

Ele seguiu chamando a atenção durante a temporada 2026-2027, marcando dois gols e dando uma assistência nas primeiras 8 partidas do Campeonato Alemão, o que o ajudou a atrair o interesse de Klopp e a conquistar sua primeira oportunidade com a seleção principal, apesar da pouca idade.

Publicidade

Mahia havia representado as seleções da Alemanha das diferentes categorias de base, até a seleção sub-21, antes de ser convocado para a seleção principal.

Mas ele não entrou na lista para a partida contra a Sérvia, na qual a Alemanha venceu por 3 a 1, depois que Klopp o levou a Belgrado para conhecê-lo de perto e inseri-lo no clima da seleção, sem lhe dar a oportunidade de atuar até o momento.

Publicidade

A seleção alemã se prepara atualmente para enfrentar a Holanda, amanhã, segunda-feira, em Berlim, duelo que será decisivo para o destino da Mannschaft na Liga das Nações da Europa, diante da disputa com a Grécia pela segunda vaga de classificação do grupo às quartas de final, depois que a Holanda garantiu em grande parte a primeira vaga.