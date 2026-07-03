Por que Petković deve sair?.. 5 motivos que põem fim à polêmica na Argélia

Falar sobre o futuro do suíço Vladimir Petković já não é mais apenas uma reação de indignação após a eliminação da Copa do Mundo de 2026, mas se transformou em uma exigência generalizada da torcida, depois que a seleção argelina não conseguiu apresentar o desempenho que todos esperavam durante o torneio.

A derrota para a Suíça nas oitavas de final não foi senão o último episódio de uma série de erros técnicos e táticos que acompanharam a seleção ao longo do último período, abrindo espaço para a pergunta: será que chegou a hora da mudança?

Identidade ausente e estabilidade perdida

O principal problema enfrentado pela seleção argelina sob o comando de Petković foi a ausência de uma identidade técnica clara; em cada partida, a equipe apresentava um estilo diferente, sem uma personalidade definida ou um modo de jogar no qual se pudesse basear, o que se refletiu diretamente no desempenho dos jogadores, tanto na defesa quanto no ataque.

A seleção não conseguiu desenvolver um estilo claro para construir jogadas de ataque ou pressionar os adversários, além de ter apresentado grandes problemas no posicionamento defensivo e na resposta às transições, aspectos que deveriam ser fundamentais para qualquer time que dispute um torneio da magnitude da Copa do Mundo.

Decisões técnicas que suscitaram questionamentos

As escolhas de Petković geraram muita polêmica ao longo do torneio, desde sua insistência em escalar Issa Mandi, apesar da clara queda de rendimento do jogador nos últimos tempos, até a decisão de não escalar o capitão Riyad Mahrez como titular na partida contra a Argentina.

E a surpresa mais marcante foi a decisão do técnico suíço de escalar Ibrahim Maza na posição de atacante falso, uma função que o jogador nunca havia ocupado antes, o que privou a seleção de um de seus principais elementos no meio-campo e também privou a equipe da qualidade pela qual Maza se destaca na construção de jogadas.

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O mais interessante é que esta foi a primeira vez que a seleção argelina jogou dessa forma desde o início, o que dificultou a partida contra a Suíça.

Mudanças sem fim

E um dos pontos que mais irritou a torcida argelina foi a falta de estabilidade de Petković em manter uma escalação única ou mesmo uma estrutura fixa para a equipe; em cada partida, o técnico fazia grandes alterações nos titulares e nas táticas, o que impediu os jogadores de alcançarem a entrosamento necessário.

Essa instabilidade constante fez com que a seleção parecesse ainda estar em fase de experimentação, apesar de disputar o torneio mais importante do mundo do futebol, o que se refletiu claramente no desempenho coletivo em campo.

Incapacidade de lidar com momentos difíceis

A questão não se limitou apenas às escolhas técnicas, mas se estendeu à forma de conduzir as partidas; nos momentos em que a seleção precisava de intervenções rápidas ou mudanças para restabelecer o equilíbrio, a comissão técnica parecia atrasada na leitura do andamento da partida, e as substituições não conseguiram alterar a dinâmica da equipe nem salvá-la nos momentos decisivos.

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O confronto contra a Suíça foi um excelente exemplo disso, pois a seleção se mostrou incapaz de reverter o placar, apesar de contar com vários jogadores capazes de fazer a diferença.

O técnico continuou a escalar a dupla Mandi e Rami Ben Sebaïni, um esquema defensivo que sofreu 9 gols ao longo do torneio, sem intervir a tempo de corrigir os erros, devido ao seu evidente atraso em fazer as substituições decisivas, especialmente no início do segundo tempo das partidas, o que custou caro à seleção.





A torcida se manifestou

Após o fim da campanha na Copa do Mundo, a relação entre Petković e a torcida não é mais a mesma do início de sua gestão; as redes sociais se encheram de pedidos por sua demissão, com a torcida considerando que a seleção está no caminho errado e que a permanência do técnico não trará a evolução esperada antes dos próximos compromissos.

Com o fim da campanha na Copa do Mundo, a bola agora está no campo da Federação Argelina de Futebol, que terá de resolver a questão rapidamente, seja dando uma nova chance a Petković, seja atendendo ao clamor da torcida e buscando um novo projeto técnico que traga os “Guerreiros do Deserto” de volta ao caminho certo.