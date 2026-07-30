"Por que perguntam a ele sobre sua religião?": nova polêmica na França envolvendo Zidane

A Federação Francesa de Futebol anunciou recentemente a nomeação da lenda Zinedine Zidane como novo técnico da seleção francesa, sucedendo a Didier Deschamps, que encerrou sua missão com os "Bleus" após 14 anos à frente da comissão técnica.

A nomeação de Zidane coincidiu com uma ampla polêmica na mídia, depois que alguns relatos jornalísticos destacaram sua religião muçulmana, algo que observadores consideraram uma discriminação no tratamento dado ao novo treinador.

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Abdelkader Lahmar, deputado francês pelo partido "França Insubmissa" e prefeito da cidade de Vaulx-en-Velin, criticou essa polêmica por meio da plataforma "X", questionando o motivo de a questão religiosa ser levantada quando se fala de Zidane, ao passo que a mesma questão não foi levantada nas nomeações de técnicos anteriores da seleção francesa.

Lahmar afirmou: "Nunca levantamos a questão da religião de Didier Deschamps, Laurent Blanc, Raymond Domenech, Jacques Santini, Roger Lemerre ou Aimé Jacquet quando foram nomeados. Então por que essa pergunta é feita a Zidane, que sequer assumiu o cargo há 24 horas?".

Zidane tem 54 anos e retorna ao comando da seleção francesa após uma longa ausência do trabalho de treinador, desde sua saída do Real Madrid em 2021.



