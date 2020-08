Por que Palmeiras x Santos será disputado no Morumbi em vez do Allianz Parque?

O Clássico da Saudade acontecerá no estádio do São Paulo pela primeira vez em 16 anos

E teremos x no Morumbi! Depois de 16 anos sem que os times jogassem o Clássico da Saudade no estádio do , utilizado na maioria dos confrontos nos anos 70 e 80, o primeiro jogo entre as equipes no Brasileirão acontecerá no Estádio Cícero Pompeu de Toledo.

Válido pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o confronto será realizado neste próximo domingo, às 16h (de Brasília), e coloca dois times em ascensão na tabela frente a frente: o Peixe vem de duas vitórias consecutivas com o novo treinador, Cuca, e está na quinta colocação, enquanto o Alviverde, ainda invicto, está na nona posição, vindo de um triunfo diante do Athletico.

Mas o leitor mais atento pode perguntar: se o mando é do Palmeiras, qual é a razão do jogo ser disputado no Morumbi? Não é incomum que o Santos mande alguns de seus duelos na capital paulista, principalmente no Pacaembu, mas o vem atuando exclusivamente no Allianz Parque quando é mandante - ainda que alguns duelos importantes já tenham sido disputados fora da arena na zona oeste de São Paulo.

A razão é simples: devido à compromissos previamente acordados entre a WTorre, dona do estádio, e a Heineken, ao mesmo tempo que o clássico esteja sendo jogado, estará acontecendo um evento fechado no Allianz Parque para a exibição da final da Liga dos Campeões da Uefa em drive-in, com 1.100 convidados.

No próximo domingo, 23, a @heinekenbr vai promover um evento drive-in no Allianz Parque, em São Paulo, para a exibição da final da . #Futebol #DriveInhttps://t.co/pL76jdtCqV — Meio&Mensagem (@meioemensagem) August 21, 2020

Assim, como é a WTorre que administra o espaço, o Palmeiras não poderá atuar em seus domínios durante o clássico, fato que tem sido comum nos últimos anos: dos últimos quatro clássicos que o Alviverde jogou como mandante, três aconteceram fora do Allianz Parque. Neste ano, por exemplo, o clube jogou contra o São Paulo, pelo , na Fonte Luminosa, em Araraquara - ainda que tenha sido por causa de reformas no gramado da Arena.

Em 2019, o Verdão também jogou "fora de casa" como mandante em outros dois clássicos, contra o e contra o Santos, ambos pelo Brasileirão, devido à shows realizados no espaço. Foi essa uma das razões, inclusive, pela qual o clube resolveu utilizar um gramado sintético nesta temporada.

Agora, o Palmeiras decidiu pela utilização do estádio do São Paulo pela falta de outras opções: o Pacaembu, "palco extra" mais comum nos últimos anos, está fechado para reformas. A Arena Barueri, que seria outra opção, está localizada em uma cidade classificada como laranja no "Plano São Paulo", ao passo que o clube prefere contar com o menor deslocamento e a boa estrutura do Morumbi. O Tricolor será pago pelo aluguel.

O último confronto de Palmeiras x Santos pelo Morumbi foi um empate em 2 a 2, em fevereiro de 2004. O Alviverde abriu o placar rapidamente, com gols de Magrão e Vágner Love, mas viu o empatar na segunda etapa com Robinho e Renato. Baiano ainda salvou o gol da vitória do clube da Baixada Santista em cima da linha, após chute de Elano.