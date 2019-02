Por que no Real Madrid são merengues, e no Atlético, colchoneros?

Os rivais da capital se enfrentam pela segunda vez na temporada 2018/19 neste sábado (9)

Atlético e Real Madrid vão paralisar a capital de Madrid com outro derby neste sábado (9), às 13h15 (de Brasília). A cidade será dividida entre madridistas e atléticos, blancos e rojiblancos, merengues e colchoneros. Mas, de onde vêm esses apelidos?



Por que o Real Madrid é chamado de merengue?

Desde a sua fundação em 1902, o Real Madrid sempre usava camisas brancas. Uma cor que o acompanhou desde suas origens, em homenagem ao time londrino Corinthiano FC, que é semelhante ao merengue, típica confeitaria histórica de Madri. O clube Corinthiano também deu origem ao Sport Club Corinthians Paulista.

O tom do merengue tradicional é branco- uma sobremesa feita com claras de ovos batidas até formar picos firmes e açúcar- motivando a identificação do Real Madrid em alguns relatos dos jornais do início do século XX, embora o pseudônimo só tenha se tornado popular quando o falecido locutor Matias Prats Cañete, pioneiro da rádio espanhola, começou a usar o nome como definição do time.



Por que o Atlético são os colchoneros?

Atletico Madrid, fundado em 1903, começou a vestir a camisa vermelha e branca desde 1911 por sua estreita ligação com o Athletic Club de Bilbao, que tinha mudado de azul e branco para vermelho e branco depois de comprar terras em Southampton, que foram divididas entre o Bilbao e a equipe de Madri.

Portanto, desde 1911 a ‘rojiblanca’ era a camisa oficial do Atlético, com cores idênticas às listras vermelhas e brancas que foram usadas pela Espanha no forro dos colchões, durante o primeiro terço do século anterior, fazendo a equipe começar a ser conhecida como 'colchonero'.