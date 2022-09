Por que os torcedores do Liverpool vaiam o hino da Inglaterra?

Sempre que o hino da Inglaterra é tocado, os torcedores dos Reds vaiam; entenda

Se você já assistiu a uma partida da Supercopa da Inglaterra ou a uma grande final de copa envolvendo o Liverpool, é provável que tenha ouvido um grande coro de vaias soando da metade vermelha de Wembley durante 'God Save the Queen'.

Nas redes sociais, os espectadores destacaram a reação dos torcedores do Liverpool como desrespeitosos, já que se espera que os torcedores fiquem de pé enquanto o hino é tocado. No entanto, outros ainda estão confusos sobre o motivo pelo qual o hino é recebido com uma recepção tão negativa dos torcedores dos Reds.

Pensando nisso, abaixo, a GOAL explica os motivos pelo qual os torcedores do Liverpool vaiam o hino nacional.

Por que os torcedores do Liverpool vaiam o hino nacional?

Há uma infinidade de razões pelas quais os torcedores do Liverpool – e os de Liverpool em geral – optam por não se associar ao hino nacional inglês e ao que ele representa.

Uma bandeira com as palavras “Scouse not English” aparece regularmente em Anfield, e talvez seja a melhor representação das lutas que os nativos de Liverpool sentem em relação ao patriotismo e ao nacionalismo. Aliás, o termo "Scouse" é usado para uma pessoa da região de Liverpool.

Uma grande parte dos habitantes de Liverpool, que se sentem “outros” em solo inglês, vem do tratamento de governos liderados por conservadores que remontam a várias décadas. Nunca tendo realmente sentido o apoio de seu governo, as pessoas de Liverpool se identificam menos como inglesas e mais como Scouse.

Getty

Isso foi especialmente prevalente na década de 1980, durante o reinado da primeira-ministra conservadora, Margaret Thatcher, pois ela, junto com seu partido, era indiferente ao declínio industrial de Merseyside. Isso levou a um grave desemprego e pobreza na cidade, com o governo em grande parte relutante em ajudar e até cortando seus serviços públicos.

A cidade desempenhou um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial, mas depois que a guerra terminou, Liverpool foi atingida por dificuldades econômicas, pois o comércio em seus portos – que antes dominavam a indústria – havia desacelerado.

Em 2011, documentos oficiais revelaram que Margaret Thatcher foi, de fato, secretamente instada a considerar abandonar o Liverpool a um destino de "declínio gerenciado". Em linguagem simples, isso significava retirar recursos da região para que os moradores fossem forçados a sair, como afirmou o Independent. “Efetivamente matando-os de fome.”

Arquivos divulgados sob a regra de 30 anos mostraram ministros conservadores pedindo que ela não gastasse dinheiro público no "solo pedregoso" de Merseyside, com o ex-chanceler do ex-primeiro-ministro, Sir. Geoffrey Howe, dizendo que seria como "tentar fazer a água fluir para cima".

Os relatórios afirmavam o que os moradores de Liverpool já tinham certeza, há algum tempo, que sua região não tinha o apoio do governo e que nunca foi uma prioridade.

Liverpool como cidade mudou drasticamente desde a década de 1980, ainda mantendo seu status de centro esportivo e cultural crucial, mas o descaso e o ressentimento de seus cidadãos em relação a um governo que nunca os apoiou ainda permanecem.

Getty

E assim, a desconfiança desenvolveu uma mentalidade de “nós contra eles” dirigida aos conservadores no poder, que ainda é forte até hoje.

Além disso, Liverpool é famosa por ser uma cidade de imigrantes, com muitos de seus moradores nem se considerando ingleses. Seus portos atraíram diversas pessoas e abriga uma das mais antigas comunidades africanas e chinesas da Inglaterra.

Os efeitos da fome na Irlanda também impactaram muito Merseyside, já que houve um grande fluxo da população irlandesa, que fugiu de sua terra natal para migrar para Liverpool. Como resultado, Liverpool tem uma forte identidade irlandesa e, no entanto, os irlandeses foram feitos para se sentirem 'outros' em sua nova casa por outros ingleses.

O desastre de Hillsborough também está relacionado?

Há também a questão do tratamento do desastre de Hillsborough e suas consequências. O ex-parlamentar conservador, Irvine Patnick, teve um papel importante na divulgação das inverdades e mentiras sobre os torcedores do Liverpool envolvidos na tragédia de 1989.

Enquanto o atual deputado, Boris Johnson, era editor do The Spectator, em 2004, um artigo escrito por Simon Heffer falava da mentalidade de “vítima” do povo de Liverpool.

“Uma combinação de infortúnio econômico – suas docas estavam, fundamentalmente, do lado errado da Inglaterra quando a Grã-Bretanha entrou no que é hoje a União Europeia – e uma predileção excessiva pelo assistencialismo criou uma psique peculiar e profundamente pouco atraente entre muitos moradores de Liverpool”, escreveu Heffer.

Johnson se recusou a se desculpar pelo artigo que foi publicado em seu tempo como editor. No Parlamento, quando a deputada de Liverpool, Maria Eagle, o solicitou, em vez disso, encobriu a questão sem responder.

E, portanto, não é totalmente surpreendente o motivo que os torcedores do Liverpool se sentem tão relutentes em cantar o hino nacional, pois sentem que, ao fazer, estariam apoiando uma monarquia e um regime que nunca os ajudaram.