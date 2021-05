Por que os protestos da torcida têm a chance de mudar algo no Manchester United desta vez?

Os torcedores há muito tempo têm problemas com os donos do clube, mas as consequências da fracassada Superliga podem inspirar mudanças reais

É sempre um dos maiores jogos do calendário do futebol: Manchester United contra o Liverpool no Old Trafford. A equipe de Ole Gunnar Solskjaer vai para a última edição deste famoso jogo com o objetivo de continuar a sua boa forma e garantir um segundo lugar na Premier League, e prolongar a corrida pelo título por mais uma semana pelo menos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Claro, a vitória sobre seus rivais amargos viria com o bônus adicional de desferir um golpe devastador nas esperanças do Liverpool de se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

No entanto, pela primeira vez, o duelo não será sobre o que se desenrolará no campo, já que milhares de torcedores protestaram do lado de fora de Old Trafford duas horas e meia antes do início do jogo, para protestar contra os atuais proprietários dos Red Devils.

A manifestação foi provocada pelo possível envolvimento do clube na fundação da Superliga Europeia, mas não se engane: trata-se de muito mais do que uma tomada de poder fracassada pela elite do continente.

Simplificando, os torcedores do United acreditam que seu clube tem sido usado como uma fonte de renda pela família Glazer nos últimos 16 anos. Uma declaração lida durante uma reunião de emergência de um grupo de fãs disse:

“Estamos enojados, envergonhados e irritados com as ações do proprietário em relação ao planejamento, formação e anúncio da Superliga Europeia. Mais uma vez, isso demonstra claramente que os proprietários do clube estão interessados ​​apenas em maximizar seus próprios lucros e não se importam ou respeitam as opiniões dos torcedores do Manchester United. A total falta de envolvimento com os torcedores, nossos jogadores e treinador é uma forma grosseira de lidar com os assuntos do clube e que não podemos perdoar. Foi um ataque a torcida e aos clubes de todo o futebol e já chega".

“O pedido de desculpas subsequente de Joel Glazer não foi aceito. Ações falam mais alto do que palavras e ele e sua família mostraram repetidamente que sua única motivação é o lucro pessoal às custas do nosso clube de futebol", acrescentou o texto.

Este é apenas o último episódio de uma longa série de disputas entre torcedores e donos do clube. De fato, foi revelador que, embora Joel Glazer tenha falado na semana passada sobre o desejo de melhorar as relações com os grupos de torcedores, ele não esteve presente em uma teleconferência com a torcida, que estava previsto que estivesse.

As queixas remontam a 2005, quando os Glazers compraram o clube por meio de uma aquisição alavancada por cerca de £ 790 milhões de libras. O dinheiro para a compra foi financiado por dívidas que eles pagariam com os lucros futuros do clube. O United já pagou mais de £ 1 bilhão e libras em taxas bancárias e dividendos para os Glazers.

Eles não são proprietários visíveis e já se passaram mais de dois anos desde que participaram de um jogo pela última vez, e a natureza surda do pedido de desculpas em carta aberta da semana passada pelo desastre da nova competição só provocou mais fúria entre a base de torcedores. Então, a relação que ele falou sobre querer reconstruir na carta nunca esteve lá em primeiro lugar, e as outras palavras vazias não fizeram nada para aplacar os torcedores furiosos.

Solskjaer, por sua vez, não tem problema com o protesto, desde que permaneça pacífico. “É importante que as opiniões dos fãs sejam ouvidas e nos comuniquemos melhor”, disse ele antes do protesto planejado.

O norueguês ficou muito feliz em conversar com os manifestantes que recentemente invadiram a base de treinamento do clube em Carrington. Ele pode ser contratado pelos Glazers, mas é um torcedor de coração e quer o melhor para o clube. Lembre-se, quando ele era um jogador, ele se tornou o patrono de uma organização anti-Glazer. No entanto, ele não vai tomar essa posição contra os proprietários agora, dada sua posição atual.

O problema para os torcedores que esperam usurpar os Glazers é que eles não são movidos pelo desejo de manter a torcida feliz ou pela necessidade de ganhar troféus. A qualificação para a Champions League é muito mais importante, aos olhos deles, e isso está quase garantido para a próxima temporada.

Portanto, é improvável que os proprietários tenham noites sem dormir pelo fato de o United não ganhar a liga desde que Sir Alex Ferguson se aposentou em 2013. O dinheiro continua a fluir por meio de negócios lucrativos e do futebol europeu regular.

"Isso foi além das propostas da Superliga", disse Ian Stirling, vice-presidente do MUST, grupo de torcedores, a Goal. "Os motivos dos proprietários foram expostos para todos verem e os perigos são claramente óbvios para os apoiadores".

"Agora é a hora de mudar. Precisamos manter a pressão para forçar as muanças. Não se trata apenas de 'fora dos vidros'; trata-se de garantir o futuro do clube e colocar os torcedores na vanguarda disso", continuou ele.

"O foco principal do protesto será o modelo de propriedade '50 +1 'usado no futebol alemão, e milhares de faixas e cartazes foram impressos pedindo sua introdução em Old Trafford antes do protesto de domingo", concluiu ele.

Além disso, uma petição para fazer o governo do Reino Unido discutir a introdução de uma lei que obriga os clubes de futebol profissional a ter pelo menos 51 por cento da propriedade de torcedores ultrapassou 100.000 assinaturas neste fim de semana.

O primeiro ministro Boris Johnson e outros funcionários do governo foram rápidos em condenar as propostas da Superliga, mas o que eles estarão preparados para fazer agora para garantir que tomadas de poder como essa não aconteçam novamente?

O fiasco da Superliga deu aos torcedores do United o ímpeto para protestar novamente e, desta vez, eles não estão sozinhos, com posições semelhantes sendo tomadas por seguidores de outros clubes em todo o país.

Consequentemente, há uma esperança renovada entre os fiéis do Old Trafford de que exista uma vontade dentro do clube para implementar mudanças. Não foram apenas os fãs de futebol que ficaram indignados com as propostas da Superliga e, por causa disso, tem os torecdores do United querendo lutar por um futuro melhor para o jogo. O mundo do futebol é uma comunidade derivada há muito, muito tempo e isso pode significar o fim dessa era porque tem de haver mudanças. E se os torcedores gritarem alto o suficiente, então talvez desta vez seus apelos por uma reforma radical sejam ouvidos.