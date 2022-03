Por que os melhores prodígios do NXGN estão migrando para a Bundesliga?

Há um velho ditado que diz: uma vez é um acaso, duas vezes é uma coincidência e três vezes é uma tendência.

Bem, o que acontece quando essa tendência vai muito além de três? O que acontece quando algo acontece dezenas e dezenas de vezes sem sinal de parar?

A ascensão contínua de jovens estrelas na Bundesliga está muito além da tendência ou da coincidência. Em vez disso, esse aumento é baseado em uma mentalidade que fez da Alemanha o lar dos maiores talentos do futebol do mundo por quase uma década.

Jogadores de todo o mundo continuam a migrar para o país, e não dá sinais de parar, já que novas estrelas chegam a cada ano, esperando se tornar o próximo grande nome do futebol.

Longe vão algumas estrelas que estão brilhando agora, jogadores como Jadon Sancho, Christian Pulisic e Kai Havertz. Em breve, provavelmente veremos alguns, como Erling Haaland, fazendo uma transferência para fora da Bundesliga também.

Mas o desenvolvimento de talentos tornou-se uma parte fundamental da cultura do futebol alemão, um pilar para uma liga que continua a fazer as coisas à sua maneira.

Uma olhada na lista NXGN 2022 dos melhores garotos-prodígio do futebol mostra a influência da Alemanha na frente dos garotos prodígio.

O vencedor deste ano, Jude Bellingham, foi um jogador que optou pelo Borussia Dortmund sobre os pretendentes da Premier League, sabendo que uma passagem pela Alemanha lhe permitiria atingir um nível diferente.

O quarto colocado Jamal Musiala fez uma escolha semelhante, deixando o Chelsea e trocando a Inglaterra pela Alemanha, juntando-se ao gigante Bayern de Munique com a esperança de se tornar um jogador de classe mundial.

E depois, há o segundo colocado Florian Wirtz, uma estrela do futuro cuja classificação significa que a Bundesliga é atualmente o lar de três dos quatro melhores adolescentes do futebol mundial.

No total, a Bundesliga é o lar de cinco das 10 maiores estrelas do NXGN deste ano, com mais quatro das 50 melhores espalhadas por clubes alemães.

Dos jogadores que apareceram nas ligas 'Big Five' da Europa nesta temporada, cinco dos seis mais jovens jogam na Bundesliga. Dos oito mais novos, apenas Mathys Tel, do Rennes, e Luka Romero, do Lazio, não estão atuando na Alemanha.

A idade média dos jogadores da Bundesliga nesta temporada é de pouco menos de 26 anos, com a Ligue 1 da França sendo a única outra liga atingindo essa marca. A idade média da Série A é de pouco menos de 27 anos, com a Premier League e a La Liga pouco acima do mesmo número.

Mais uma vez, isso não é uma coincidência ou uma tendência. É o resultado de um esforço cuidadosamente elaborado dos clubes alemães, desde o topo da liga até o final.

Neste momento, o melhor exemplo desse esforço é o Dortmund. Ao longo da última década, nenhum clube desenvolveu tanto talento como a Muralha Amarela, permitindo que eles se tornassem a verdadeira plataforma de lançamento das próximas estrelas do jogo.

Bellingham, Haaland, Pulisic, Sancho, Ousmane Dembelé, Pierre-Emerick Aubameyang, Gio Reyna, Robert Lewandowski... a lista continua. Todos foram jogadores trazidos de fora das fronteiras da Alemanha e todos emergiram como estrelas do futuro e, em última análise, do presente.

Isso não é um acidente, mas sim uma parte fundamental da filosofia do clube. O Dortmund não é financiado por um proprietário mega rico como Manchester City ou Paris Saint-Germain, e nem tem o dinheiro ou o legado de clubes como Barcelona, ​​Real Madrid ou o rival doméstico Bayern.

E assim seu pivô para a juventude há mais de uma década foi feito ,em parte, por necessidade, pois eles precisavam se adaptar ao cenário em constante mudança no topo do jogo europeu.

Mas não se tratava apenas de uma necessidade, mas também de uma cultura, já que o Dortmund se orgulha de ser um clube que faz o certo por todos que passam pelo clube.

"Faz parte do nosso DNA que definitivamente não seremos capazes de contratar as grandes estrelas, mas que vamos educar as jovens estrelas, que vamos construir estrelas", diz o diretor administrativo do Dortmund, Carsten Cramer, à GOAL.

"E se você fizer isso de maneira tão sustentável e confiável por 10 a 15 anos, e se todos souberem que essa é a única alternativa para ser competitivo, tenho certeza de que os jogadores pensam que Dortmund é o lugar certo.

"Outra razão para isso pode ser que não estamos em uma capital como Londres ou Paris. Dortmund é um lugar calmo. Você pode levar o seu tempo. Temos uma equipe sub-23 e temos um treinamento perfeito para jovens também.

"Então, mesmo que os jogadores não cheguem ao time principal, eles sabem que serão observados e colocados no segundo time e depois no juniores”, complementou.

Ele acrescenta: "Ainda é uma de nossas reputações: que o Dortmund é um clube onde os jovens jogadores podem fazer carreira, onde a equipe está realmente preocupada com os jogadores, mas, o que acho que é o mais importante, onde os atletas têm com uma espécie de alta probabilidade, uma chance real de se tornar parte do time”, finalizou.

No entanto, não é apenas o Dortmund, mesmo que esteja liderando nesse quesito. Os melhores jovens talentos estão espalhados por toda a liga, desde Musiala no Bayern até a parte inferior da tabela.

Apenas nesse ano, o Augsburg, um time que luta contra o rebaixamento, gastou 18 milhões de euros (cerca de 100 milhões de reais) para fazer de Ricardo Pepi a contratação mais cara da história do clube.

Pepi, que ocupa o 10º lugar na lista NXGN 2022, foi contratado não apenas para o futuro, mas para o presente, enquanto o clube luta contra o rebaixamento. É muito peso para colocar nos ombros de um adolescente, mas esse tipo de coisa é a rotina em uma liga cheia de clubes que aprenderam a equilibrar grandes testes com a quantidade certa de liberdade.

Como a maioria das estrelas jovens, Pepi enfrentou uma escolha. Ele era procurado por clubes de todo o mundo, mas escolheu a Bundesliga e, em última análise, um clube em dificuldades como o Augsburg, porque acreditava que isso lhe dava a melhor chance de levar seu jogo o mais longe possível nos próximos anos.

Alguns veem isso como uma mudança antes de uma outra transferência, muito parecido com a decisão de Bellingham de jogar em Dortmund antes de provavelmente retornar a um dos principais times da Premier League, mas Pepi acredita que pode encontrar um lar na Alemanha no futuro próximo.

"Quero ter sucesso nesta liga", disse Pepi em fevereiro."É onde todos querem vir e jogar. Na América, todos os jogadores querem jogar na Bundesliga”.

"Eu não diria que é um trampolim, mas é uma grande liga para se estar. Se eu ficar aqui por cinco anos, não me importaria de jogar neste alto nível", completou.

Joe Scally, que se mudou do NYCFC para o Borussia Monchengladbach em 2020, antes de ganhar um papel mais regular no time principal nesta temporada.

"Eles dão uma chance aos jovens jogadores", disse Scally, refletindo sobre sua própria decisão de ir para a Alemanha. "Se eles os virem cometer um erro, isso não vai destruir sua carreira, você terá outra chance.

"Acho que isso foi mostrado, comprovado e, para os jogadores americanos, todos os jogadores que vieram aqui basicamente se saíram bem."

Para os jogadores, o fascínio da Bundesliga é óbvio.

Para falantes de inglês como Bellingham, Sancho, Pepi e Scally, é um país muito amigável culturalmente. A maioria dos jogadores aprende alemão, mas há muito inglês falado nos clubes, facilitando a adaptação.

Como Scally disse, a Bundesliga não é uma liga tão implacável quanto, digamos, a Premier League, onde a combinação de pressões internas e externas arruinou muitos jogadores talentosos.

Mas também não é moleza, já que os jogadores enfrentam regularmente vários dos melhores times do mundo.

É só que a liga é um pouco mais acolhedora do que outras do seu nível. Os jogadores são bem tratados e não descartados. Eles são vistos como projetos que terão altos e baixos, não como peças substituíveis em uma esteira interminável de transferências.

Mas essa abordagem também é ótima para os próprios clubes. Jogadores como Dembélé, Pulisic e Sancho começaram na Alemanha e deixaram o Dortmund por enormes quantias. O mesmo aconteceu com estrelas da Premier League como Roberto Firmino, Heung-min Son Ibrahima Konate, Naby Keita e Granit Xhaka, todos os quais, se mudaram para a Bundesliga ainda jovens antes de serem vendidos por um grande lucro.

Para muitos clubes, basicamente todos além do Bayern, esta é a única maneira de fazer negócios e permanecer sustentável. Encontre talentos, desenvolva talentos, venda talentos. Essa é a maneira mais fácil de se manter à tona em um esporte que constantemente empurra os limites quando se trata de gastos.

A Bundesliga está em um nível mais alto do que, digamos, a Eredivisie, uma liga que há muito é famosa por desenvolver talentos ofensivos, em particular.

E a Bundesliga tem dinheiro para gastar, mas não dinheiro da Premier League. Com isso, a liga pode encontrar um meio-termo feliz, trazendo os melhores jogadores jovens antes que eles estejam realmente prontos para se tornarem estrelas.

"Temos que ser um pouco mais criativos. Temos que buscar outras soluções", diz Cramer. "Não temos tanto dinheiro. Não somos propriedade de nenhum investidor ou de nenhum governo, como alguns clubes da Premier League. Temos que ganhar nosso dinheiro sozinhos, o que significa que não temos muito mais dinheiro. do que outros, e então você tem que ser criativo.

"Às vezes é mais fácil e, claro, também mais barato desenvolver jovens jogadores para estrelas do que comprar estrelas por uma alta taxa e alto salário quando eles estão quase no final de sua carreira. É por isso que decidimos escolher uma abordagem diferente.

"Recolhemos as experiências ao longo dos últimos 10 a 15 anos de que esta abordagem é bem sucedida, falando sobre os objectivos desportivos e não apenas os objectivos empresariais. É por isso que pensamos que será a abordagem correcta."

Há uma terceira peça nesse quebra-cabeça além dos jogadores e dos clubes: os treinadores.

São os treinadores que são verdadeiramente responsáveis ​​pelo desenvolvimento de um jogador. Eles escolhem a formação, projetam as sessões de treinamento e escolhem em quem confiar com o quê e quando. Se os treinadores não estão a bordo, se estão constantemente temendo por seu trabalho ou se decidem colocar o presente sobre o futuro, todo o plano desmorona.

Mas o futebol alemão está repleto de treinadores que se encontram em um cenário semelhante ao dos jogadores que gerenciam. Eles são muitas vezes arrancados da obscuridade e nutridos, com vários passando a gerenciar no nível superior.

Não faz muito tempo que Jurgen Klopp passou de desconhecido a um dos principais gerentes do mundo em seu país natal. Thomas Tuchel já foi um treinador de jovens encarregado de desenvolver Mario Gomez e Holger Badstuber. Ralf Rangnick construiu o RB Leipzig e seus clubes irmãos em torno de um sistema projetado para aproveitar ao máximo as jovens estrelas.

"Acho que a Bundesliga é uma liga muito, muito competitiva", disse o técnico do Stuttgart, Pellegrino Matarazzo, que gerencia Wahid Faghir, a estrela de 18 anos aclamada como o próximo Zlatan Ibrahimovic que também aparece na lista NXGN 2022.

"Há um bom equilíbrio entre técnica, tática e físico. Acho que é uma boa fase para os jovens se desenvolverem.

"Acho que também é importante que os treinadores sejam corajosos o suficiente para jogar com jogadores jovens, se estiverem prontos. E acho que vemos muitos treinadores jovens se desenvolvendo na Bundesliga que são ousados ​​o suficiente para jogar com jogadores jovens".

O foco da Alemanha nas estrelas de amanhã não vai a lugar nenhum. Está enraizado na cultura do futebol do país, assim como os ingressos baratos, a cultura dos torcedores da cidade natal e a cerveja nas arquibancadas.

Clubes como Dortmund continuarão a dar o tom, e jogadores como Bellingham continuarão a provar que a Bundesliga é uma liga onde futuras estrelas podem atingir alturas inimagináveis.

“Se você vir Jude Bellingham representando o Dortmund, eu diria, não apenas falando sobre suas habilidades no futebol, eu diria que ele é perfeito para o que o Dortmund está representando e procurando”, conclui Cramer.