Por que os jogos do Brasileirão na TNT não passam para todo o Brasil?

O não acordo entre Athletico e Premiere impede a transmissão da partida contra o Santos para todo o país

O Santos parece não ter gostado que sua partida desta terça-feira (6) com o Athletico-PR não terá transmissão para o estado de São Paulo. Isto porque, o clube paranaense não possui acordo de transmissão de suas partidas pelo Premiere e isso impede a transmissão para todo o Brasil por parte da TNT Sports.

Conforme informou o UOL, o não acordo do CAP com o Premiere é o grande impasse para a transmissão da partida. Caso o Peixe autorize a TNT exibir o jogo, pode correr o risco de ser multado.

Peixão, nós não passamos para o estado de SP por um impedimento do clube. Se vocês liberarem a tempo, nós transmitimos para todo o Brasil. 👊🏼 https://t.co/UUzNFOXgL8 — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) July 6, 2021

O fato repercutiu pelo Twitter na tarde de terça-feira: o que acontece é que alguns clubes que possuem contrato com a TNT Sports para transmissão do Brasileirão exigiram o bloqueio da transmissão em suas praças para que seus jogos fossem vendidos pelo pay-per-view. São casos de clubes como o Athletico-PR, Ceará e Internacional.

Neste caso, o fato do Athletico-PR não ter contratado com o Premiere impede que a partida seja transmitida em São Paulo. Dentre os sete times que o canal possue acordo, isso só não acontece com o Palmeiras, que teve seus últimos jogos no Allianz Parque transmitidos para todo o Brasil contra times que também têm acordos com a Turner.

O Santos recebe o Athletico-PR, pela décima rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, às 19h30.