Por que os jogadores do Bayern usaram a camisa 9 na Supercopa contra o Dortmund?

Durante a disputa da Supercopa da Alemanha, todos os atletas vestiram a camisa nove

Clássico na Supercopa da Alemanha: Bayern de Munique e Borussia Dortmund, em pleno Signal Iduna Park, entram em campo para decidir o primeiro título da temporada alemã. E durante os preparativos, todos os jogadores da equipe bávara aparecem para aquecer vestindo a camisa 9.

A cena emocionou muitos torcedores, mas pode ter deixado outros tantos confusos. Afinal de contas: porque os atletas do Bayern decidiram entrar em campo vestindo o número 9?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A explicação é simples: trata-se de uma homenagem a Gerd Muller, ex-camisa 9 histórico do clube e um dos maiores goleadores na história do futebol. O ídolo foi encontrado morto neste último domingo (15).

O "Der Bomber", como era conhecido, marcou época no Bayern do Munique e na seleção alemã. No total, durante os 15 anos que defendeu a esquadra bávara, marcou 563 gols em 605 jogos, além de ter conquistado 14 títulos. Foi sete vezes artilheiro da Bundesliga, campeão mundial com a Alemanha Ocidental em 1974 e escolhido como Bola de Ouro em 1970.

Muller sofria do mal de Alzheimer e nos deixou neste último final de semana. Assim, o Bayern de Munique preparou várias homenagens para aquele que talvez tenha sido o maior jogador de sua história. Thomas Muller e Robert Lewandowski, por exemplo, também entraram em campo segurando a eterna camisa nove de Gerd Muller.

Dentro de campo, foi o polonês, outro artilheiro histórico do Bayern de Munique, que decidiu o jogo: Lewa marcou duas vezes e os bávaros vencerem o jogo por 3 a 1, levantando a taça da Supercopa da Alemanha pela nona vez. Homenagem digna para alguém que cansou de marcar e levantar títulos.