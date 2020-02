Por que os jogadores do Barcelona usaram camisa com nome de Dembélé?

Atacante ganhou uma mensagem de apoio dos seus companheiros; povo chinês também foi lembrado

Antes do início da partida contra e , neste sábado, o preparou duas mensagens de apoio: para Ousmane Dembélé e para o povo chinês.

Os 11 jogadores titulares entraram em campo vestindo camisas com o nome de número do atacante francês, que foi submetido a uma cirurgia para curar um lesão no tendão na última semana. Desta vez, o jogador deve ficar afastado dos gramados por cerca de seis meses.

Ao mesmo tempo, crianças chinesas entraram em campo de mãos dadas com os jogadores do Barça. Elas vestiam uma camiseta escrita "Stronger Together" ("juntos somos mais fortes", em português). A é o país mais afetado pelo surto do coronavírus, que preocupa o mundo todo.