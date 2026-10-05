Em um cenário que pode parecer estranho para os amantes do futebol espanhol, começa nesta segunda-feira a jornada da Copa do Rei da temporada 2026/2027 sem seus gigantes.

112 equipes prenderão a respiração para saber seu destino na primeira fase, enquanto Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedad acompanharão o sorteio de longe.

O torneio da Copa sempre esteve ligado à alegria na Catalunha, pois o Barcelona é o rei histórico da competição, com 32 títulos, e não se pode imaginar a competição sem seu eterno rival Real Madrid. Mas, desta vez, a ausência não é uma desistência nem uma punição, e sim um privilégio previsto no regulamento.

Qual é o segredo da isenção?

O segredo está na Supercopa da Espanha. De acordo com os regulamentos da Federação Espanhola, as quatro equipes que disputam a Supercopa ficam isentas das fases preliminares da Copa do Rei.

As quatro vagas da Supercopa, que este ano foi transferida da Arábia Saudita para Istambul após anos sendo realizada lá, vão para os campeões e vice-campeões do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei na temporada passada, o que, nesta temporada, se aplicou a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedad.

Quando os grandes entram em cena?

Os quatro grandes não esperarão muito. De acordo com o jornal "Sport", eles iniciarão sua caminhada na Copa do Rei diretamente nos 32 avos de final, pulando assim a primeira e a segunda fases do torneio.

E o privilégio não para por aí: o sistema garante que o primeiro confronto deles no torneio seja contra uma das equipes de menor classificação que restarem na competição, o que lhes dá um começo teoricamente mais fácil no caminho para defender seus sonhos na Copa.







