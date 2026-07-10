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Hussein Hamdy

Traduzido por

Por que Oliisi foi impedido de comemorar o gol de Dembélé contra o Marrocos?

M. Olise
O. Dembele
K. Mbappe
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Astúcia francesa

Uma reportagem divulgada hoje, sexta-feira, revelou o motivo pelo qual Michael O’Lisi foi impedido de comemorar o segundo gol de Ousmane Dembélé contra o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, ontem, quinta-feira.

A seleção da França venceu por 2 a 0 na partida disputada em Boston, graças a dois gols marcados em um intervalo de sete minutos durante o segundo tempo do jogo, no qual os Bleus dominaram, garantindo assim a classificação para as semifinais da Copa do Mundo após superar o Marrocos.

O capitão Kylian Mbappé marcou o primeiro gol com um chute com efeito, depois que, no primeiro tempo, o goleiro marroquino Yassine Bono defendeu um pênalti cobrado pelo atacante do Real Madrid; já no segundo tempo, o goleiro marroquino não conseguiu defender o chute de Ousmane Dembélé, que ampliou a vantagem dos franceses.

Com essa vitória, a seleção da França se classificou para enfrentar a Espanha ou a Bélgica na primeira partida das semifinais da Copa do Mundo, em Dallas, na próxima terça-feira, ficando a apenas 90 minutos de se classificar para a final pela terceira vez consecutiva.

De acordo com o site “sportbible”, o segundo gol dos Bleus contra o Marrocos provocou comemorações efusivas na linha lateral, mas a torcida percebeu que Michael Olisi, estrela da França, foi impedido de se juntar ao grupo de comemoração dos Bleus pelo goleiro reserva Brice Samba.

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A rapidez de raciocínio do jogador do Rennes revelou seu conhecimento do primeiro parágrafo do artigo 8º das regras do jogo, uma atitude que talvez tenha feito a diferença para manter a vantagem de dois gols da seleção de seu país.

O artigo 8º das regras do jogo estabelece o seguinte: “Em cada pontapé inicial, todos os jogadores, exceto aquele que o executa, devem estar em seu próprio campo”.

A aplicação dessa regra se limita apenas aos jogadores que estão dentro do campo; e, como não havia nenhum jogador no campo adversário para impedir ativamente a retomada do jogo, a França teria cumprido os requisitos do pontapé inicial, e o Marrocos teria sido autorizado a retomar o jogo sem nenhum jogador francês em seu caminho.

Ao impedir a investida de Oulissi contra o grupo de jogadores que comemorava, Samba garantiu que “todos os jogadores” não estivessem no seu próprio campo, privando assim a seleção do Marrocos do direito de partir sem obstáculos para diminuir a diferença, faltando mais de 20 minutos para o fim da partida.

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