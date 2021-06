Por que o tobogã do Pacaembu será demolido e o que construirão no lugar?

A demolição da área faz parte do projeto de reformulação e modernização de todo complexo esportivo

A obra da reforma do complexo esportivo do Pacaembu teve início nesta terça-feira (29). A Concessionária Allegra Pacaembu começou as obras com a remoção da arquibancada conhecida como tobogã, espaço que já recebeu torcedores de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos por muitas décadas.

Construída em 1970 no lugar da antiga Concha Acústica, a arquibancada atrás de um os gols do estádio não existirá mais no projeto de reforma, que pretende uma renovação geral nas arquibancadas do tradicional estádio da capital paulista.

Por que o tobogã do Pacaembu será demolido?

A demolição da área faz parte do projeto de reformulação e modernização de todo o complexo esportivo do Pacaembu, que recentemente completou 81 anos (confira a nossa matéria especial de 80 anos do estádio). Segundo a Concessionária Allegra Pacaembu, a derrubada do tobogã levará de três a quatro meses, e quase todo o concreto será reaproveitado.

Começou a demolição do tobogã. pic.twitter.com/x2tQ0N5hkk — Demétrio Vecchioli (@Olhar_Olimpico) June 29, 2021

A concessionária detém a outorga desde 25 de janeiro do ano passado, por um prazo de 35 anos, e a obra deve durar de 24 a 28 meses, num investimento de cerca de R$ 400 milhões.

"Nosso desejo é manter viva a história do Pacaembu e essa obra será executada com todo zelo e respeito ao patrimônio, orientada para o futuro, iniciando uma nova fase desse ícone de São Paulo", disse Eduardo Barella, CEO da concessionária, ao Estadão.

O que será construído no lugar do togobã do Pacaembu?



Projeto de como ficará o Pacaembu após as obras. Foto: Divulgação

No lugar do tobogã, o projeto prevê "um edifício multifuncional, com espaços pensados para proporcionar experiências únicas, diferente do que São Paulo conhece", conforme a concessionária explicou em um comunicado enviado à imprensa.

A ideia da reforma no complexo é "reveter a lógica do pouco uso do espaço", segundo Barella. Como dito, serão muitas reformas em toda área que contempla o Estádio Paulo Machado de Carvalho.

Além da demolição do togobã, as arquibancadas Leste e Oeste também sofreram modificações, ganhando novas áreas internas, banheiros e lanchonetes, além de uma arena de eSports. Outras reformas no estádio acontecerão na fachada e na arquibancada Norte, que irão passar por processo de restauração.