Por que o São Paulo não pode jogar com a nova terceira camisa?

O Tricolor apresentou seu novo uniforme nesta última sexta (10); entenda a situação

Dia de novidades no Morumbi. O São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (10), sua nova terceira camisa para o ano de 2021/22. Um design em três cores, desenvolvido pelo Adidas, mantendo o vermelho, o preto e o branco como cores principais.

O design parece ter agradado a boa parte da torcida, nas redes sociais, tendo ótima recepção em um primeiro momento. O único problema é que o Tricolor não poderá utilizar a terceira camisa em jogos oficiais.

Segundo informado pela UOL Esporte, a camisa não atende a trâmites internos do São Paulo e, segundo e estatuto, não poderá ser utilizada em partidas do Brasileirão, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Paulistão - ou qualquer outro torneio para qual o clube se classifique.

Para que a camisa pudesse ser utilizada, precisaria existir uma aprovação da antiga diretoria, para qual a camisa foi apresentada pela Adidas. A gestão Leco chegou até a aprovar, em um e-mail, o uso da camisa, mas não documentou a aprovação.

Assim, o novo terceiro uniforme poderá ser vendido - e deve fazer bons números, dada a empolgação da torcida - e foi oficialmente apresentada, com direito a participação da nova contratação do clube, Formiga. Mesmo assim, não poderá ser utilizado.

Ainda de acordo com a reportagem, a camisa, de qualquer jeito, não caiu bem na nova diretoria e não deveria ser tão utilizada.

O São Paulo volta aos gramados neste próximo domingo (12), às 20h30 (de Brasília), contra o Fluminense, pela 20ª rodada do Brasileirão.