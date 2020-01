Por que o Resende tem um uniforme inspirado no Lyon, da França?

Não se surpreenda se o tradicional clube carioca tiver um "toque francês"

Pode até parecer, mas o não vai enfrentar a equipe de Moussa Dembelé, Memphis Depay e, agora, Bruno Guimarães. O Resende, próximo adversário do no , não terá estes jogadores à disposição, mas não se engane: tem muito do , da , na tradicional equipe do sul do Rio de Janeiro.

Isto acontece pois o Resende fez uma parceria com o Lyon e a Pelé Academia, afim de aplicar a metodologia do clube francês nas categorias de base e divulgar a marca dos Les Gones. Assim, para "honrar" o acordo, o clube carioca resolveu mudar o seu escudo e uniforme principal.

Assim, nada do tradicional preto e branco do Resende: no novo uniforme da equipe, o branco até está presente, mas aparece junto do azul e vermelho do clube francês. Além disso, na remodelação do escudo dos cariocas, o logotipo do Lyon também foi adicionado.

Em entrevista ao jornal O Globo, o diretor de marketing da Pelé Academia, Marcelo Montenegro, comentou a mudança: "Foi uma maneira de homenagear o clube francês, também faz parte da internacionalização da marca deles. Fizemos a camisa comemorativa com as cores do Lyon, fez sucesso e se tornou o uniforme principal da temporada."

Para exemplificar, dois jovens do Resende que jogaram a , pela primeira vez na história do time, foram fazer testes no Lyon. Assim, a parceria é vantajosa para os dois clubes: os cariocas conseguem utilizar a estrutura e a metodologia dos franceses em sua equipe, e os Les Gones obviamente terão preferência para assinar com garotos promissores.

O Reséndè entra em campo diante do Botafogo nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), pela quarta rodada da Taça Guanabara. Se o clube não poderá contar com os grandes jogadores da potência europeia, mesmo assim o Fogão deve ter cuidado para não sair surpreendido do Engenhão.