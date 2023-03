Por que o Real Madrid tem as arquibancadas cobertas por uma lona nos jogos no Santiago Bernabéu?

O estádio dos merengues passa por uma grande obra de modernização, realizada enquanto o time joga lá

A cena vem causando estranheza durante os jogos do Real Madrid: as arquibancadas do icônico estádio Santiago Bernabéu com uma grande lona atrás de um dos gols, quebrando com o cenário normal das cadeiras repletas de torcedores. O motivo para isso é a grande obra que o clube espanhol faz para modernizar a sua casa.

As obras começaram em junho de 2019, chegaram a ser paralisadas durante o período mais tenso da pandemia, mas foram retomadas. O Real Madrid divulga, de tempos em tempos, os avanços nas obras. O novo Santiago Bernabéu é um dos principais projetos da administração do presidente Florentino Pérez. A intenção é renovar o visual moderno tanto do Madrid quanto de sua casa.

A expectativa após as obras é de um estádio praticamente novo, tanto no seu visual externo (completamente metálico), quando em instalações internas – como hotel, galerias comerciais, espaços para eventos, teto retrátil e muito mais. As obras têm um custo avaliado de cerca de 821 milhões de euros. O planejamento é de estar com o estádio pronto em 2023 e usá-lo, de forma completa, na temporada 2023/24.