Por que o Real Madrid está usando meias pretas na Liga dos Campeões?

Os merengues entraram em campo diante do Chelsea com meiões pretos e surpreenderam parte da torcida

Quando o Real Madrid entrou em campo para decidir o seu futuro nas semifinaisda Liga dos Campeões diante do Chelsea, nesta quarta-feira (5), pode ter surpreendido os torcedores mais desavisados: os merengues estão utilizando um uniforme com meias pretas, algo incomum nos últimos tempos para um time mais acostumado a utilizar meiões brancos.

Afinal de conta, "Los Blancos", como é conhecido o Real na Espanha, tem no uniforme inteiramente branco, da cabeça aos pés, uma de suas principais identidades visuais, ao menos quando joga em casa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A razão pela mudança de uniforme é simples: a Uefa os obrigou a utilizar meias pretas durante o confronto.

A determinação da entidade é simples: os times não podem ter nenhuma das partes do uniforme com a mesma cor. Como o Chelsea utiliza camisa azul, calças azuis e meias brancas em casa, o Real Madrid teve que utilizar meião de outra cor e entrou em campo com uma combinação pouco comum.

Em Madri, por exemplo, no primeiro jogo, o Chelsea foi inteiro de azul e não usou o meião branco pela mesma razão.

Real Madrid já utilizou meiões pretos no passado

Mas não é como se o Real não tivesse história usando meiões pretos: de 1902 até 1955, a equipe merengue costumava alternar meias pretas e azuis. Foi só à partir dos anos 50, então, que os Blancos realmente se tornaram "Blancos".

Independentemente do meião, o Real Madrid ainda precisar reverter a vantagem do Chelsea no placar para tentar se classificar para a grande decisão: acompanhe o duelo ao vivona Goal.