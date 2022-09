Por que o Palmeiras não joga no Allianz contra São Paulo e Avaí?

Na última vez em que a equipe não atuou em sua própria casa, utilizou a Arena Barueri para mando de campo, possível local para os dois duelos marcados

O mês de outubro do Palmeiras pode definir se a equipe alviverde será, de fato, campeã da edição do Campeonato Brasileiro deste ano. Porém, dois empecilhos podem ser incômodos para o clube paulista: nos dias 15/10 e 23/10, a casa do Verdão, o Allianz Parque recebe os shows da banda Coldplay, e por isso o mando do time deverá ser alterado.

As apresentações do grupo britânico acontecem nos dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22 de outubro. Portanto, enquanto na primeira data haverá show durante o confronto entre Palmeiras e São Paulo, um dia antes do embate contra o Avaí o palco estará no processo de desmontagem. Em outras situações como essa, o Verdão acabou utilizando a Arena Barueri como mando de campo, e o estádio vira opção para ser utilizado novamente nas duas oportunidades que a equipe fica com sua casa "inutilizável".

No duelo contra o adversário Corinthians, em rodada válida também pelo Brasileirão, o Palmeiras venceu os rivais por 3 a 0 na Arena Barueri, com menos de 25 mil pessoas, quase dez mil a menos do que a média da equipe em 2022. Ou seja, atuar em casa faz grande diferença para a equipe alviverde, destacando, claro, que o Allianz Parque tem uma capacidade bem maior que o estádio de Barueri.

O Palmeiras soma, até o final da 27ª rodada, 57 pontos conquistados ao longo de 16 vitórias, nove empates e apenas duas derrotas, para Ceará e Athletico. A equipe mais próxima do Verdão é o Internacional, com 49 pontos, na segunda posição, clube que realiza último jogo do Campeonato Brasileiro 2022 como adversário do alviverde paulista.