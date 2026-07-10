Por que o pai de Lamine Yamal não acompanhou o filho na Copa do Mundo?

A ausência de Munir Nasraoui, pai do astro da seleção espanhola Lamine Yamal, nas arquibancadas da Copa do Mundo de 2026 foi um dos momentos que mais despertou a curiosidade da torcida, especialmente porque todos os familiares próximos fizeram questão de apoiar o jogador durante sua trajetória no torneio.

Enquanto surgiram diversas especulações sobre o motivo dessa ausência, o jornal espanhol “Marca” revelou detalhes relacionados ao estado de saúde do pai do astro do Barcelona.

De acordo com o jornal “El Español”, citando fontes próximas a um amigo de Mounir Nasraoui — proprietário de um hotel na cidade de Mataró —, o pai de Lamine Yamal não pôde viajar para os Estados Unidos por sofrer de epilepsia.

A fonte explicou que o próprio Munir Nasraoui falou sobre seu estado de saúde, dizendo: “Não sei se vou conseguir ir, pois sofro de epilepsia”.

O jornal acrescentou que a mesma fonte revelou outro aspecto da personalidade do pai do jogador e de sua ambição, ao ouvi-lo dizer: “Vou sacrificar todo o dinheiro que tenho para poder evoluir”.

Viajar longas distâncias não é recomendado em alguns casos de epilepsia, o que explica a ausência do pai de Lamine Yamal no torneio, especialmente porque a viagem da Espanha para os Estados Unidos leva muitas horas, além dos deslocamentos frequentes impostos pela programação de jogos da seleção espanhola.

Durante sua trajetória na Copa do Mundo, a seleção espanhola se deslocou por várias cidades nos Estados Unidos e no México, onde disputou partidas em Atlanta, Guadalajara, Dallas e Los Angeles — o que teria obrigado o pai do jogador a fazer viagens adicionais e desgastantes.

Apesar da ausência do pai, Lamine Yamal não sentiu falta do apoio familiar, já que sua mãe, Sheila Ibáñez, fez questão de torcer por ele nas arquibancadas, ao lado de seu irmão Ken, que recebeu grande atenção da torcida da seleção espanhola graças à sua presença constante e ao seu entusiasmo notável. Além disso, ele contou com a companhia de vários amigos próximos, bem como de sua namorada, Inés García, que esteve entre as principais pessoas que o apoiaram durante todo o torneio.