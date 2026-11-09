"Por que o nosso jogador não foi expulso?": Aguirre corrige declarações de Mourinho e abre o caso Mbappé

As declarações de José Mourinho, treinador do Real Madrid, após a vitória sobre o Valencia por 3 a 0, não passaram despercebidas, depois que Javier Aguirre, técnico dos Morcegos, saiu em resposta à fala do treinador português sobre a superioridade dos jogadores do Merengue. Ele também voltou a comentar um dos lances arbitrais mais marcantes da partida, relacionado ao choque entre Pablo Mafeo e Kylian Mbappé, que antecedeu o primeiro gol da equipe madrilenha.

Aguirre não se limitou a esclarecer a verdade sobre o que foi dito entre ele e Mourinho após o apito final, mas também questionou a decisão do árbitro de marcar falta a favor de Mbappé, considerando que o lance não merecia a marcação de falta em primeiro lugar, numa posição que reacendeu a polêmica em torno do gol que deu a vantagem ao Real Madrid no confronto.

Aguirre corrige a versão de Mourinho

Mourinho havia revelado após a partida sua conversa com Aguirre no túnel que leva aos vestiários, dizendo: "Disse a ele que não ficasse triste, porque os jogadores da minha equipe são muito melhores que os dele, e essa é a verdade. O problema não é o Aguirre, que é um grande treinador com vasta experiência, mas os jogadores do Real Madrid são muito bons, e os treinadores que têm jogadores como os meus ficam mais perto da vitória".

Mas Aguirre fez questão de esclarecer que o treinador português não usou a expressão "muito melhores", mas apenas disse que seus jogadores eram melhores, afirmando que não encarou o assunto como uma ofensa pessoal.

O técnico do Valencia disse, em declarações divulgadas pelo jornal Mundo Deportivo: "Ele não disse que eram muito melhores, disse-me para ficar tranquilo porque seus jogadores eram melhores. Escutei-o, ele é meu amigo, dei-lhe os parabéns e depois fui para o vestiário".

E acrescentou: "Não falamos sobre o assunto dentro do vestiário, e não houve nenhuma reação. Os jogadores entendem de futebol e trataram a frase como algo no contexto do jogo e não como uma questão pessoal. Alguns talvez nem a tenham escutado".

Aguirre reforçou sua confiança em seus jogadores, dizendo: "Acho que tenho jogadores muito bons, caso contrário não estaria aqui. Este é um grande clube com uma longa história na formação de jogadores".

Aguirre contesta a falta de Mbappé que antecedeu o gol de Valverde

A parte mais interessante das declarações de Aguirre foi seu retorno ao lance que antecedeu o primeiro gol do Real Madrid, depois que o árbitro Francisco José Hernández Maeso marcou uma falta a favor de Kylian Mbappé após um choque com Pablo Mafeo, próximo à área do Valencia.

O lance ocorreu aos 28 minutos, quando o Real Madrid obteve uma falta, antes que a defesa do Valencia rechaçasse a primeira tentativa, até que a bola chegou a Federico Valverde, que soltou um chute forte que balançou as redes, dando a vantagem à sua equipe.

Os jogadores do Valencia protestaram com veemência contra a decisão do árbitro, considerando que Mafeo não cometeu falta sobre Mbappé, protesto que se estendeu aos dirigentes e à comissão técnica e se tornou o foco da tensão entre as duas partes durante o intervalo.

Quando questionado sobre sua opinião a respeito do lance, Aguirre disse claramente: "Acho que não é falta, e foi isso o que vi do meu ângulo".

Depois acrescentou, citando o que foi dito entre ele e o quarto árbitro: "Se é falta, por que o jogador não recebe cartão vermelho? O quarto árbitro me disse que o Mbappé não estava com o controle da bola, e acho que ele tinha razão, pois a bola não estava sob seu controle".

Ele explicou que esse ponto era, para ele, uma prova de que o lance não merecia a expulsão, mas se recusou a usá-lo como desculpa para justificar a derrota de sua equipe, dizendo: "Nunca vou justificar a derrota. O Real Madrid foi melhor que nós e venceu. Nem a sorte nem o árbitro tornam uma equipe melhor".

Discussão no túnel e intervenção da polícia: o que aconteceu?

Os acontecimentos da partida não pararam no protesto contra a falta de Mbappé, pois o túnel que leva aos vestiários foi palco de uma discussão acalorada durante o intervalo, depois que o diretor esportivo do Valencia, Braulio Vázquez, foi reclamar com o árbitro assistente sobre a decisão de marcar a falta que antecedeu o gol de Valverde.

As tensões se estenderam a vários jogadores, em meio a relatos de intervenção de Jude Bellingham, Antonio Rüdiger e Éder Militão. Testemunhas também falaram de um atrito entre Rüdiger e um dos integrantes da segurança do clube espanhol, que exigiu a intervenção da Polícia Nacional para separar os presentes.

Mas o relatório do árbitro não incluiu detalhes desses atritos entre os jogadores, limitando-se a documentar o episódio de Braulio Vázquez, a quem o árbitro acusou de confrontá-lo e protestar em voz alta contra o primeiro árbitro assistente, repetindo: "Não é falta, não é falta! Que vergonha".

Quando questionado sobre a discussão, Aguirre afirmou que não viu o que aconteceu, mas conversou com Braulio, que lhe disse ter protestado contra a decisão, sem lhe transmitir outros detalhes.

Valverde havia marcado o primeiro gol aos 28 minutos, e Arda Güler acrescentou o segundo aos 36 minutos, antes de Mbappé fechar o placar aos 75 minutos, aproveitando um passe decisivo do astro turco.

Com essa vitória, o Real Madrid elevou sua pontuação para 30 pontos, conquistando sua oitava vitória consecutiva em diferentes competições, igualando a pontuação do Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol, com a equipe catalã levando vantagem no saldo de gols e tendo uma partida a mais, enquanto o Valencia permaneceu na penúltima posição com 9 pontos.