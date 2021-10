Por que o nome na camisa dos jogadores do Flamengo está em chinês no Fla-Flu?

Diretoria do Flamengo colocou nomes escritos na língua chinesa em jogo contra o Fluminense, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Flamengo entrou em campo para enfrentar o Fluminense, na noite deste sábado (23), com os nomes dos atletas escritos em chinês no uniforme. A decisão surpreendeu aos torcedores, mas tem um motivo.

A ideia da diretoria é expandir a marca no mercado chinês, uma vez que o jogo é transmitido para o país pela televisão chinesa. Alguns compromissos do Brasileirão são veiculados no continente asiático.

Além dos nomes dos atletas escritos em chinês, ainda há o patch em referência ao Ano do Boi. A decisão foi tomada pelo departamento de marketing do clube carioca.

Fluminense e Flamengo se enfrentam pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado. O jogo é disputado no Maracanã e tem mando de campo do Tricolor carioca.