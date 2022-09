Por que o Napoli não vai mais poder usar a imagem de Maradona em camisas?

Os herdeiros do argentino venceram a disputa com o empresário que havia firmado acordo com o clube italiano

O Napoli não poderá mais usar a imagem de Maradona em suas camisas, após decisão do juiz da segunda seção cível do Tribunal de Nápoles, Paolo Andrea Vassallo, que concordou com os herdeiros do argentino, representados por Jorge Sebastian Baglietto, sobre uma disputa entre eles e o empresário Stefano Ceci.

Essa batalha judicial começou após o Napoli apresentar várias camisas com o rosto de Maradona na temporada passada. A partir desse momento começou uma disputa entre os filhos do argentino e Ceci, representante legal de Diez Fze, culpado de ter assinado um contrato com o italiano para uso da imagem de Maradona.

O juiz considerou este acordo "prejudicial às expectativas patrimoniais" dos herdeiros quanto à imagem de Maradona: depois de ter chegado a um acordo com Diego Armando Maradona, antes de sua morte, Ceci deveria ter reconhecido os mesmos 50% da produto da comercialização de sua imagem, mas esse valor nunca foi arrecadado por seus filhos.

A isso se soma o ato de advertência por uso indevido, notificado pelos herdeiros após o acordo entre Ceci e Napoli, que levou à liminar que nega a difusão da imagem: o empresário foi inibido por seu "comportamento abusivo", enquanto o Napoli não poderá mais usar a imagem de Maradona nas camisas no futuro.