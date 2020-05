Por que o Manchester United processou o game Football Manager?

A decisão do clube pegou a Sports Interactive, desenvolvedora do game, de surpresa

E um fato inusitado foi à tona nesta sexta-feira (22): depois de divulgar seu balanço no dia anterior - e de ser constatado um aumento de quase 30% nas dívidas - o anunciou que está processando a Sega e a Sports Interactive, publicadora e desenvolvedora, respectivamente, da popular franquia Football Manager.

Segundo o clube, a empresa estaria utilizando o nome "Manchester United" de maneira indevida, nos jogos, sem a permissão da equipe.

De fato, os Red Devils, ao contrário de outros clubes que não assinaram com a Sports Interactive, aparece com seu nome no FM 2020, última edição do jogo a ser lançada. A , por exemplo, está como "Zebre". No entanto, logos e uniforme do time inglês não estão presentes no game.

processou a Sega e a Sports Interactive pela utilização não autorizada da marca 'Manchester United' no Football Manager. pic.twitter.com/GJTSXF5fTv — Esports (@Esports_PTG) May 22, 2020

A alegação da empresa foi de que desde 1992, quando o primeiro Championship Manager foi lançado - o game que "gerou" o Football Manager - o nome do Manchester United vem sendo utilizado sem que o clube se posicionasse de maneira contrária ao seu uso.

Além disso, a Sega também afirmou que a equipe inglesa "nunca teria visto problema na utilização do termo" e que está fazendo isso agora para "tentar impedir que o FM consiga competir com outros games de futebol no mercado."

Outro ponto da defesa seria de que cópias do jogo são enviadas ao clube todos os anos. Segundo a publicadora, o Manchester United e seus jogadores já fizeram referências positivas ao game tanto na imprensa quanto nas redes sociais, e ainda alegou que olheiros dos Red Devils já teriam pedido, em mais de ocasião, a base de dados da Sports Interactive para pesquisar sobre jogadores.

Em resposta a tais alegações, o United afirmou que a desenvolvedora encorajam o uso de patches não-oficiais que burlam as licenças, colocando escudos e uniformes reais no game, que em tese, o Football Manager não pode utilizar.