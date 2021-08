Por que o Manchester City não tentou contratar Messi - e não se arrepende disso

Quando o argentino finalmente deixou o Barcelona, após 21 anos, os campeões da Premier League já haviam mudado para outros alvos

Sempre houve a sensação no Manchester City de que, se Lionel Messi deixasse o Barcelona, ​​acabaria no Estádio Etihad.

Além do clima, tudo estava pronto para que ele encontrasse uma pedaço de sua amada Catalunha em Manchester: um time à altura de sua ambição, um salário que igualasse suas expectativas e, o mais importante, um treinador que antes havia extraído o melhor de seu talento único.

Havia até o fascínio de um ambiente com menos pressão, do tipo que permite Pep Guardiola jantar em seu restaurante no centro da cidade sem ser importunado por seus apoiadores.

No entanto, quando a saída de Messi do Barça foi colocada fora de qualquer dúvida durante uma coletiva de imprensa chorosa, o City não estava mais interessado em assinar com o seis vezes vencedor da Bola de Ouro.

Um desenvolvimento tão surpreendente poderia ter jogado os planos de transferência de verão do City no caos, mas em vez de lutar para montar um pacote para Messi, eles seguiram em frente com planos de selar um contrato de registro britânico de £ 100 milhões para Jack Grealish, com a perspectiva de pelo menos mais um acordo importante a seguir.

A camisa dez, desocupada por Sergio Aguero após sua mudança ao Camp Nou, foi entregue a Grealish - mesmo para surpresa do inglês - sem nenhuma sugestão de retê-la para mais ninguém.

O City havia deixado de construir seu sonho em torno da contratação das melhores estrelas e estava mantendo os planos cuidadosamente traçados para este verão.

“Fomos convencidos por Grealish e convencidos de que Léo ficaria no Barça”, disse Guardiola em sua primeira entrevista coletiva da temporada. "No momento, ele não está em nossos pensamentos."

Há apenas um ano, era uma história completamente diferente. Messi queria deixar o Barça e acreditando que isso poderia acontecer, o City estava na frente da fila para sua assinatura.

Mas o argentino revelou em entrevista comovente a Goal que, apesar de se sentir traído pelo então presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ele iria ficar no Camp Nou por não querer se envolver em uma disputa legal com o clube ao qual ingressou como um garoto de 13 anos.

Desta vez, Messi quis ficar e ficou chocado quando não foi possível chegar a um acordo devido aos problemas financeiros do Barça, o que levou à busca repentina de um novo clube. O Paris Saint-Germain moveu-se rapidamente, mas sem concorrência da Inglaterra.

No caminho do inverno de 2020, o City havia pensado em uma possível contratação do jogador de 34 anos, com seu futuro incerto, ao mesmo tempo que seu contrato chegava aos seis meses finais.

As eleições presidenciais mudaram o cenário no Barça, com Joan Laporta, responsável pelo período de maior sucesso da história do clube, votado pelos sócios do Barça, gerando uma nova esperança entre os torcedores e jogadores.

Notavelmente, Messi deu seu próprio voto - um gesto que sugeria que ele permaneceria no clube se seu candidato preferido vencesse.

Nesse ponto, a hierarquia do City, incluindo os ex-executivos do Barça Ferran Soriano e Txiki Begiristain, não tinha mais dúvidas de que Messi terminaria sua carreira de alto nível na Catalunha, particularmente sem nenhum incentivo vindo do círculo do atleta.

Com um verão significativo pela frente, eles decidiram deixar de ser sua opção de reserva para se concentrar em outros alvos de transferência. Aguero, o maior artilheiro de todos os tempos do City, anunciou no final de março que deixaria o clube após uma década de um ótimo serviço.

Embora a última temporada de Aguero tenha sido prejudicada por lesões e doenças, substituir o atacante tornou-se a principal prioridade do clube. E City sabia que não seria fácil.

Aguero marcou 23 ou mais gols em oito das nove temporadas anteriores e, enquanto o City sobreviveu e prosperou jogando com um falso nove durante a vitória do título da Premier League da última temporada, sua contagem de gols foi a mais baixa desde o primeiro ano de Guardiola no comando do clube.

A preocupação agora é que a janela se feche sem que o City tenha trazido com sucesso um centroavante de classe mundial para liderar a linha em 2021-22.

Erling Haaland era um alvo, até que o Borussia Dortmund descartou fazer negócios a menos que recebessem uma taxa extraordinária, enquanto tentar tirar Harry Kane do Tottenham, a outra opção do City, está se revelando difícil.

No entanto, apesar das dificuldades do City, eles nunca consideraram seriamente a ideia de contratar Messi para adicionar gols ao seu ataque.

Guardiola queria Grealish antes do final da temporada passada e, depois de adicionar o ex-jogador do Aston Villa a uma equipe que já incluía uma infinidade de jogadores tecnicamente talentosos, como Kevin De Bruyne, Phil Foden, Ilkay Gundogan e Raheem Sterling, percebeu-se que as habilidades de Messi não eram mais necessárias.

Um centroavante que pode marcar 30 gols e liderar a linha seria fundamental. Messi ainda pode ser o jogador de futebol mais talentoso do mundo, aos 34 anos, mas não é o que se precisa agora.

Guardiola está construindo para o futuro, com Grealish e Foden prontos para se tornarem estrelas, enquanto o craque De Bruyne continua determinado a inspirar o City à glória da Liga dos Campeões.

O presidente-executivo Soriano havia dito que “abririam as portas” se Messi aparecesse em 2016, mas, no final, permaneceram fechados quando a chegada do argentino de fato se tornou uma possibilidade.

Messi sempre foi uma contratação dos sonhos para o City, mas o momento nunca era bom para se tornar realidade.