Por que o jogo entre Levante e Bilbao foi cancelado e o duelo entre Barcelona e Racing foi disputado apesar do alerta de chuvas?

O adiamento da partida entre Levante e Athletic Bilbao, ontem, quarta-feira, no Campeonato Espanhol, por causa das más condições climáticas, e a realização do jogo entre Barcelona e Racing Santander, apesar da emissão de alertas oficiais sobre a mesma questão, provocaram grande polêmica entre os acompanhantes de LaLiga.

O jornal "Marca" afirmou que os clubes não têm autoridade para decidir sobre a suspensão das partidas por causa das condições climáticas, já que as autoridades competentes, neste caso os governos das regiões de Valência e Catalunha, é que emitem as ordens de proibição das atividades ao ar livre, independentemente dos alertas meteorológicos.

Por isso, o fato de haver um estado de alerta laranja (aviso laranja) ao longo de todo o dia em Valência não significava, por si só, que a partida devesse ser suspensa, uma vez que o governo de Valência não emitiu nenhuma proibição explícita às atividades ao ar livre.

Assim que chega ao estádio, e sem autorização prévia das autoridades, o árbitro toma a sua decisão, já que tem a competência de interromper a partida com base nas circunstâncias e no que observa.

Neste caso, o árbitro andaluz Alejandro Quintero decidiu suspender a partida entre Levante e Athletic Bilbao após a queda de fortes chuvas durante os aquecimentos, o que impediu o início do jogo, já que o túnel que dá acesso aos vestiários ficou inundado.

Apesar do sol brilhante e da pouca nebulosidade duas horas e meia antes da partida, havia um aviso laranja em vigor que ameaçava a realização do jogo.

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Partida entre Barcelona e Racing

Mas o governo da Catalunha não emitiu nenhuma decisão de proibição. Nos minutos que antecederam o aquecimento, a chuva era moderada a normal, antes de cair com intensidade.

Juan Ramón Cabello, vice-diretor da Proteção Civil no governo da Catalunha, esclareceu a questão após a partida no programa El Larguero, onde disse: "Enviamos o aviso por volta das 21h30 (horário da Espanha), quando a partida entre Barcelona e Racing estava prestes a começar. É verdade que enviamos o aviso alertando para a possibilidade de fortes chuvas, mas eram chuvas localizadas, que podem cair em uma parte da cidade e em outra não, por isso consideramos que, tomando muito cuidado nos deslocamentos, era possível realizar a partida".

E acrescentou, através da rádio "Cadena SER": "Não vimos necessidade de suspender a partida. Na verdade, fomos muito precisos ao transmitir a mensagem, ressaltando que não se tratava de uma restrição, mas de recomendações de segurança para as pessoas. É preciso levar em conta que esses fenômenos são muito localizados e podem afetar algumas áreas e outras não. Monitoramos constantemente a evolução das chuvas em coordenação com o serviço meteorológico, e apresentamos essa recomendação sem obrigatoriedade de proibir as atividades ao ar livre naquela região".

E prosseguiu: "Se a suspensão fosse necessária, com base nas previsões do serviço meteorológico, nas observações ou em qualquer incidente, nós a teríamos feito".

O aviso a que Cabello se refere era um aviso vermelho, e não o aviso laranja emitido em Valência. Ainda assim, a partida foi realizada porque as autoridades não viram necessidade de interrompê-la, e porque a tempestade não evoluiu como ocorreu em Valência, o que permitiu a continuidade do jogo.

Além disso, o árbitro, Munuera Montero, acabou por decidir que as condições não justificavam a interrupção da partida.

Em ambos os casos, tanto em Valência quanto em Barcelona, as autoridades, cuja opinião os clubes e a liga do Campeonato Espanhol devem acatar, não emitiram uma decisão de proibição dos esportes ao ar livre.

Foi, sim, a evolução da tempestade e a decisão do árbitro o que levou à suspensão da partida entre Levante e Athletic Bilbao e à realização do jogo entre Barcelona e Racing.