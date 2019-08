Por que o jogo do São Paulo contra o Athletico não passará na TV nesta quarta

Partida adiada da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputada nesta quarta-feira (21), na Arena da Baixada. Jogo não terá transmissão na TV

A torcida do não poderá assistir à partida contra o Paranaense, nesta quarta-feira (21), pela televisão. O jogo, que será disputado às 19h15 (de Brasília), não terá transmissão, mas pode ser acompanhado em tempo real pela Goal .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

A diretoria do Athletico não se acertou com a Rede Globo para a transmissão de partidas em pay-per-view - no canal Premiere Futebol Clube (PFC). Os jogos do clube serão passados na televisão aberta (TV Globo) e, em alguns casos, pela TNT, com a equipe do Esporte Interativo.

Mais artigos abaixo

A grade de horários da TV aberta costuma transmitir jogos que ocorrem às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira e às 16h (de Brasília) de domingo. Isso faz com que boa parte dos jogos da equipe não passem para o público em geral.

Em relação à TV fechada, é necessário que o adversário do Athletico também tenha acordo com a Turner, dona do Esporte Interativo. Poucas são as equipes no Brasil que se acertaram com a empresa - , Inter, , Ceará, e são os outros. Portanto, nos duelos contra esses times, é possível assistir aos jogos do Furacão por meio da TNT.