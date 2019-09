Por que o Grêmio é favorito a bater o Athletico e chegar na final da Copa do Brasil

A vantagem de dois gols obtida na ida é apenas um dos motivos que explicam a confiança maior para o Tricolor

O saiu na frente do -PR na disputa por uma vaga na finalíssima da Copa do 2019, ao bater o Furacão por 2 a 0 no duelo de ida realizado em sua casa. Às 19h (de Brasília), desta quarta-feira (04), a Arena da Baixada recebe o duelo derradeiro. E apesar de o estádio ser uma das fortalezas do rubro-negro paranaense, a verdade é que tanto o retrospecto recente quanto histórico joga a favor dos gaúchos.

Histórico

Nenhuma equipe está mais acostumada a disputa de semifinais da do que o Tricolor dos Pampas: 14 vezes, sendo que em oito delas o Grêmio avançou para a grande decisão e contabilizou cinco títulos.

Confrontos diretos

Em 2019, Grêmio e Athletico se enfrentaram duas vezes. O Tricolor levou a melhor tanto no jogo de ida, com os já citados 2 a 0, quando na 16ª rodada do Brasileirão, quando venceu por 2 a 1 – também dentro de casa.

Retrospecto em 2019

Além disso, considerando toda a temporada o Grêmio é um dos times com menor média de gols sofridos (0,59), e com maior em tentos a favor (1,63). Considerando os semifinalistas desta Copa do Brasil, nenhum time supera o Tricolor nestas marcas.

O futebol já cansou de mostrar que o impossível é apenas uma palavra, mas também outras tantas vezes o óbvio prevaleceu. Apesar do favoritismo gremista, o finalista será decidido apenas dentro de campo.